Berlin (ots) – BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang äußert sich zu den Exportzahlen des Statistischen Bundesamtes: Politik muss Erfolg Deutschlands auf den Weltmärkten absichern – „Made in Germany ist auf dem Weltmarkt gefragt wie nie. Das ist eine gute Nachricht für die Beschäftigten hierzulande. Schließlich hängt etwa jeder vierte Arbeitsplatz in Deutschland am Export, in der Industrie sogar mehr als jeder zweite. – Der globale Aufschwung treibt auch in diesem Jahr den Welthandel an. Für das laufende Jahr erwarten wir, dass die Weltwirtschaft mit vier Prozent so stark wächst wie seit sieben Jahren nicht mehr. Auch die Industrieproduktion wächst kräftig. Die weltweite Nachfrage nach deutschen Produkten wird stark bleiben und die Produktion der deutschen Industrie stützen. Die deutschen Exporte werden um fünf Prozent zulegen. – Die Diskussion um den deutschen Handelsbilanzüberschuss dürfte sich entspannen. Denn die Importe nach Deutschland haben im vorigen Jahr prozentual stärker zugelegt als die deutschen Exporte. – Gefahren bleiben der Protektionismus, ein ungeordneter Brexit und der Vertrauensverlust in Freihandel und offene Märkte. Die Politik muss jetzt alles daran setzen, um den Erfolg Deutschlands auf den Weltmärkten abzusichern. Konkret erwarten wir eine zügige Ratifizierung des Handelsabkommens mit Kanada und raschen Erfolg in den Verhandlungen mit Mexiko und dem südamerikanischen Mercosur.“ Weitere Informationen zum Weltwirtschaftswachstum finden Sie in der aktuellen BDI-Publikation „Globaler Wachstumsausblick“. https://bdi.eu/media/publikationen/#/publikation/news/globaler-wac hstumsausblick-022018 Pressekontakt: BDI Bundesverband der Dt. Industrie Presse und Öffentlichkeitsarbeit Breite Straße 29 10178 Berlin Tel.: 030 20 28 1450 Fax: 030 20 28 2450 Email: presse@bdi.eu Internet: http://www.bdi.eu Original-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de