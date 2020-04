Wegen Corona-Krise: Handball-Boss Schwenker befürchtet vorzeitiges Saison-Aus Berlin (dpa) - Handball-Spiele ohne Zuschauer sind nach Ansicht von HBL-Präsident Uwe Schwenker für viele Bundesliga-Vereine keine gute Lösung. "Die Clubs sind in keiner Weise von Geisterspielen erbaut. 30, 40 Prozent - in der Spitze bis zu 50 Prozent des Etats der Vereine kommen über Zuschauereinna

Beeinträchtigungen im Bahnverkehr in Hamburg Im Bahnverkehr zwischen Hamburg und Hannover ist es am Donnerstag wegen eines tödlichen Unfalls zu erheblichen Beeinträchtigungen gekommen. Betroffen war auch der Fernverkehr zwischen Hamburg und Bremen, wie die Bahn mitteilte. Auch die Strecke zwischen dem Hamburger Hauptbahnhof und Harburg konnte

Erste Coronatote aus Rellinger Altenheimen Im Elmshorner Krankenhaus (Kreis Pinneberg) sind seit dem Wochenende drei Bewohner aus einem Rellinger Altenheim im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Es seien die ersten derartigen Todesfälle in der Einrichtung, teilte die Kreispressestelle am Donnerstag mit. Insgesamt seien zwei Altenpflegeheime

Kiel: Mann zündet Gebäude wegen Katze an – 5, 5 Jahre Haft Weil ihm seine Katze weggenommen worden ist, hat ein Mann aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde ein Haus angezündet. Wegen versuchten Mordes muss er nun fünfeinhalb Jahre in Haft. Wegen zweifachen Mordversuchs in Tateinheit mit schwerer Brandstiftung ist ein Katzenbesitzer aus dem Kreis Rendsburg-Ecke

Drägerwerk erhält wegen Corona-Krise deutlich mehr Aufträge Der Medizintechnikkonzern Drägerwerk hat im ersten Quartal im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie deutlich mehr Aufträge erhalten. So habe sich der Auftragseingang mit knapp 1, 4 Milliarden Euro mehr als verdoppelt, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Lübeck mit. Die Nachfrage in der Medizintech

Gesetz zur Kita-Reform erst ab 2021 in Kraft Das Kitareform-Gesetz soll in Schleswig-Holstein mit fünfmonatiger Verspätung am 1. Januar 2021 in Kraft treten. Darauf verständigten sich laut Staatskanzlei am Donnerstag Landesregierung und kommunale Spitzenverbände. Demnach soll aber die Entlastung der Eltern in Form eines Beitragsdeckels schon z

Hamburg: Wissenswertes zu Ostern in der Corona-Krise Die Corona-Beschränkungen gelten in Hamburg auch über Ostern. Wegen des Coronavirus werden die Feiertage diesmal für viele Menschen anders als gewohnt stattfinden. Für die Hansestadt besteht derzeit keine Ausgangssperre und auch kein Ein- oder Ausreiseverbot. Dennoch gelten in Hamburg strenge Maßna

14 Tage Quarantäne für Ankommende am Hamburger Flughafen Wer über den Hamburger Flughafen in die Bundesrepublik einreist, muss sich unverzüglich für zwei Wochen in Quarantäne begeben. Die Verordnung zur Eindämmung der Coronavirus-Ausbreitung sei dementsprechend ergänzt worden, teilte der Senat am Donnerstag mit. Damit werde eine zwischen dem Bund und den

Trotz Corona: Vor Ostern viel los auf Hamburger Isemarkt Kurz vor dem Osterfest hat es auf dem Hamburger Isemarkt am Donnerstag erwartungsgemäß viel Andrang gegeben. Bereits in den frühen Morgenstunden bildeten sich Schlangen vor Gemüse-, Fleisch und Blumenständen. Auf dem Boden angebrachte Markierungen wiesen die Marktbesucher auf das in Zeiten der Coron