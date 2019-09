Zurich (ots/PRNewswire) – Neuer Kinderbrillen Laden in Zürich! Die angesagtesten Kinderbrillen in Zürich findet man im neuen „SehFELDERKids“ am Stadelhofen. Der Laden befindet sich im ersten Stock des bekannten Optikers SehFELDER. In entspannter Atmosphäre können Kinder mit Ihren Eltern auf einem Segelschiff eine Brille aussuchen und werden von kompetenten Beratern unterstützt. Die grosse Auswahl an schönen Kinderbrillen umfasst Marken wie Lindberg, Götti, Popcorn und Ray Ban. Der Kinderbrillen Laden ist durchgehend an sechs Tagen in der Woche geöffnet. Das Atelier, welches sich gleich nebenan befindet hilft jederzeit in brillentechnischen Notfällen. Die jungen Erwachsenen finden im Hauptgeschäft SehFELDER eine grosse Auswahl an trendigen Brillen und Sonnenbrillen. http://www.sehfelder.ch/sehfelder/kids/ Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1001876/sehfelder_Kids.jpg Pressekontakt: Daniel Halder Inhaber SehFELDER und SehFELDERKids daniel.halder@goetteoptik.ch +41-79-589-09-81 Original-Content von: SEHFELDER, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de