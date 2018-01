Berlin (ots) – Der Berliner Senat will einen Sonderfonds für außergewöhnliche Tourismus- und Sportmaßnahmen auflegen. Der Fonds soll nach rbb-Recherchen ein Volumen von einer Million Euro pro Jahr haben. Er soll direkt dem Regierenden Bürgermeister unterstehen. Eigentlich ist für die Tourismusförderung Wirtschaftssenatorin Ramona Pop von den Grünen zuständig. Der Senat will den Sonderfonds heute gemeinsam mit dem Tourismuskonzept der Wirtschaftssenatorin beschließen. Pop verwies im rbb-Inforadio darauf, dass ihre Verwaltung in die Gestaltung des Fonds eingebunden sei. Ein Beirat, in dem Vertreter aus Wirtschaft und Sport sitzen, kann Vorschläge für die Verwendung des Geldes unterbreiten. Auch der Hotel- und Gaststättenverband sitzt dabei mit am Tisch. Die letzte Entscheidung, wofür das Geld ausgegeben wird, liegt aber nach rbb-Informationen allein beim Regierenden Bürgermeister. Pressekontakt: Rundfunk Berlin- Brandenburg inforadio Chef / Chefin vom Dienst Tel.: 030 – 97993 – 37400 Mail: info@inforadio.de Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de