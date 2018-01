Beschäftigte müssen die Möglichkeit haben, angepasst an ihre Lebenssituation mehr oder weniger arbeiten zu können · Zu den heute in Schleswig-Holstein beginnenden Warnstreiks der IG Metall sagt der arbeitsmarktpolitische Sprecher der Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, Rasmus Andresen:Die IG Metall thematisiert im Rahmen der Warnstreiks mit Arbeitszeitthemen ein zentrales Zukunftsthema für gute Arbeit. Der Warnstreik hat deshalb weit über die Tarifverhandlungen hinaus eine erhebliche Bedeutung. Beschäftigte müssen unabhängig vom Arbeitsplatz die Möglichkeit haben, angepasst an ihre Lebenssituation mehr oder weniger arbeiten zu können.

Für Menschen spielt neben dem Beruf auch Zeit für das Privatleben eine immer wichtigere Rolle, sei es für die Betreuung von Kindern oder Eltern, Weiterbildung sowie Auszeiten aus gesundheitlichen Gründen. Wir Grüne wünschen uns einen Arbeitsmarkt, der es ermöglicht, dass alle Menschen ohne hohe finanzielle Einbußen ihr Leben gestalten können. Unabhängig von den Tarifverhandlungen muss diese Debatte zu Veränderungen in der Arbeitsmarktpolitik führen. Dafür können die Gewerkschaften eine wichtige Rolle spielen.