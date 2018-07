München (ots) – Seit 1. Juli 2018 schlagen die Spieler der Bundesligamannschaft vom Tennisclub Blau-Weiß Oberweier (TC BW Oberweier) mit dem Logo der BEV Energie (BEV Bayerische Energieversorgungsgesellschaft mbH) auf der Brust auf.[1] Oberweier liegt am Rande des Schwarzwaldes bei Offenburg. Als offizieller Hauptsponsor des TC BW Oberweier umfasst das Engagement der BEV Energie nicht nur die erste Mannschaft, welche in der 2. Tennis-Bundesliga Süd spielt, sondern auch alle weiteren Wettkampfmannschaften sowie die Jugend des Vereins.[2] Prof. Dr. Stefan Nägele, Geschäftsführer der BEV Energie sagt hierzu: „Lokales Sportsponsoring ist uns ein Anliegen. Wir möchten damit einen Beitrag leisten, gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern ebenso Teamgeist und den Nachwuchs. Deshalb freuen wir uns über die Partnerschaft mit dem TC Blau-Weiß Oberweier. Sowohl die Dynamik des Vereins als auch seine Erfolgsbilanz passen sehr gut zur BEV Energie, welche sowohl Privatkunden als auch Geschäftskunden mit attraktiven Strom- oder Gastarifen versorgt.“ Zudem sagte Prof. Dr. Nägele: „Der TC Blau-Weiß Oberweier schaffte es in seiner ersten Saison in der 2. Bundesliga den arrivierten Teams Paroli zu bieten. Dies ist vor allem deshalb bemerkenswert, da es sich um einen relativ kleinen Verein handelt. Die konsequente sportliche Erfolgsausrichtung, professionelle Jugendarbeit und nachhaltige Talentförderung haben uns dazu bewogen, uns beim TC Blau-Weiß Oberweier als Hauptsponsor zu engagieren.“ Die BEV Energie ist mit ihrem Logo unter anderem auf der offiziellen Spieler- und Betreuerbekleidung des TC Blau-Weiß Oberweier vertreten. Das Sportsonsoring umfasst auch Bandenwerbung, welche auf der Anlage des Tennisclubs angebracht ist.[6] Oliver Killeweit, Vorsitzender des Fördervereins „Tennis in Oberweier“ und Trainer des Bundesligisten TC Blau-Weiß Oberweier kommentiert die neue Kooperation mit den Worten: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit dem erfolgreichen süddeutschen Energieversorger BEV Energie. Das Unternehmen verfügt neben München auch in Offenburg über einen Standort und weist damit eine lokale Nähe zu uns auf. Nachdem wir in unserer ersten Bundesligasaison den Klassenerhalt sichern konnten, haben wir mit der BEV Energie nun einen starken Partner. So können wir uns sportlich und wirtschaftlich noch besser aufstellen. Davon profitiert ebenso unsere Jugendarbeit und Talentförderung.“ Hintergrund Der Tennisclub Blau-Weiß Oberweier aus dem südbadischen Friesenheim ist Mitglied im Deutschen Tennis Bund (DTB) und konnte sich als Aufsteiger in der vergangenen Saison in der 2. Bundesliga Süd behaupten. Der Verein spielt seit 15. Juli 2018 mit Unterstützung der BEV Energie seine zweite Saison in der Liga. [3] Der Saisonauftakt verlief mit einer 2:7-Niederlage gegen den TC Großhesselohe zwar enttäuschend. [4] Am zweiten Spieltag konnte aber der erste Saisonsieg (3:6) gegen den BASF TC Ludwigshafen 1 eingefahren werden. [5] Die BEV Energie (BEV Bayerische Energieversorgungsgesellschaft mbh) ist ein Energieversorgungsunternehmen mit Hauptsitz in München sowie Standorten in Offenburg, Halle, Leipzig oder Dresden. Die BEV Energie beliefert bundesweit mehrere hunderttausend Haushalte mit Strom und Erdgas. Die Tarife wenden sich an Familien ebenso wie an Single-Haushalte und können über www.bev-energie.com abgeschlossen werden oder über Preisvergleichsportale. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und beschäftigt mittlerweile rund 300 Mitarbeiter. Einzelnachweise 1. BEV Energie (Bayerische Energieversorgungsgesellschaft mbh) wird Hauptsponsor beim TC BW Oberweier: http://www.tc-oberweier.de/verein/aktuelles/ und http://www.tc-oberweier.de/sponsoren/ 2. Zweitliga-Team des TC BW Oberweier erwartet enges Spiel. In: baden online [20. Juli 2018]: http://ots.ch/8LASqJ 3. Die Saison der 2. Bundesliga Süd läuft seit dem 15. Juli: http://ots.ch/ZHDn3t 4. 2. Liga: Oberweier schlägt sich wacker, in Lahrer Zeitung [16.07.2018]: http://ots.ch/KRjFGg 5. Ein unverhofftes Resultat, in Badische Zeitung [23.07.2018]: http://www.badische-zeitung.de/tennis-5/ein-unverhofftes-resultat 6. Bandenwerbung auf der Tennisanlage: http://www.tc-oberweier.de/verein/bilder/ Pressekontakt: BEV Bayerische Energieversorgungsgesellschaft mbH, Nymphenburger Str. 154, 80634 München sowie Augustusplatz 9, 04109 Leipzig. Telefon: 089 / 4120 9946 33 Mail: presse@bev-energie.com Original-Content von: BEV Bayerische Energieversorgungsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de