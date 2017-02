BfL: Parken An der Untertrave – Die BfL hat in der letzten Bürgerschaftssitzung einen Antrag gestellt, der die Parkplatzsituation der Anwohner An der Untertrave betrifft. Während des geplanten Umbaus des Teilstücks Drehbrückenplatz bis Europäisches Hansemuseum fallen Parkplätze weg.

Die hier ohnehin nicht einfache Parkplatzsuche, wird nun noch verschärft. Fraktionsmitglied Bastian Langbehn (Die Partei) fordert daher, dass die Bauverwaltung sich um Abhilfe bemüht und den Inhabern eines Parkausweises kostenlose Parkmöglichkeiten anbietet. Langbehn in seiner Antragsbegründung:“ Die Anwohner können schlicht aber ergreifend nicht auf ihr Kfz verzichten. Kleine Kinder müssen transportiert werden, der Weg zur Arbeit muss geleistet werden. Und ein Parken im heimischen Wohnzimmer käme für viele nicht in Frage.“

Der Antrag wurde zur weiteren Bearbeitung an den Bauausschuss verwiesen. Hier wird dieses Anliegen der Anwohner diskutiert und ihre Sorgen werden ernst genommen. Die BfL erwartet ein positives Ergebnis.