BfL: Schlachthofgelände entwickeln – Nach monatelangem Tauziehen und einem Dauerzustand zwischen Hoffen und Bangen sind in der letzten Bürgerschaftssitzung nun endlich die Würfel gefallen. Ein dauervertagter Antrag von BfL, FDP und CDU fand nun endlich eine Mehrheit.

Darin wird die Verwaltung beauftragt, unter Berücksichtigung der Vorgaben des Denkmalschutzes dem Bauausschuss im März 2017 die Änderung des beschlossenen Aufstellungsbeschlusses für den Bebauungsplan vorzulegen. Mit dieser Beschlusslage wurde konkretisiert, dass nur noch die Pläne des Investors für die Entwicklung des Schlachthofgeländes nunmehr weiter zu verfolgen sind.

„Endlich geht es voran“, so BfL-Fraktionschef Marcel Niewöhner. „Wir schöpfen in diesem Beschluss die Hoffnung auf ein Durchstarten des Projektes, der Bereinigung der traurigen Situation vor Ort, der positiven Stadtentwicklung und verbinden dies auch mit der Wahl einer neuen Bausenatorin, auf deren Sachlichkeit wir setzen. Dem Investor danken wir für seine Geduld uns sein Standvermögen, was ihm ja nicht gerade leicht gemacht wurde“, so Niewöhner schlussendlich.