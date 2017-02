BfL: SPD zu selbstgefällig – Der BfL-Fraktionschef Marcel Niewöhner reagiert auf die Mitteilung der SPD-Fraktion zu den Straßensanierungsplänen in Marli und Brandenbaum mit Unverständnis: „Die Lübecker SPD strotzt vor lauter Selbstbeweihräucherung. Sie feiern die Beschlusslage zur Sanierung des Rad- und Fußwegs

„An den Schießständen“ sowie der Sanierung der „Kantstraße“ als ihren triumphalen Erfolg. Nun sei daran erinnert, dass in der November-Sitzung 2016 der Bürgerschaft die Sanierungsmaßnahmen von nahezu allen Fraktionen gefordert und beschlossen wurden“, so Niewöhner.

„Ebenso bleibt festzustellen, dass der SPD-Bürgermeister in 17 Jahren nichts an den dortigen Zuständen geändert hat. Und die SPD-Fraktion, die seit neun Jahren die Fäden fest in der Hand hält, hätte ohne Zweifel schon seit langem Abhilfe schaffen können. Bleibt zu befürchten, dass ihnen das Wohlergehen der Bürgerinnen und Bürger doch nicht prioritär am Herzen liegt“, so Niewöhner nachdenklich.