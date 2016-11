BfL: Umbau Untertrave – Anwohner nicht mehr belasten – Die BfL-Fraktion sorgt sich um die Parkplatzsituation, sollte es zu einem Umbau der Untertrave kommen. Fraktionschef Marcel Niewöhner fordert, dass die Anlieger mit Anwohnerparkausweisen für die Nutzung der Ersatzparkplätze nicht zusätzlich belastet werden.

Sollte nach dem Bürgerentscheid die Umgestaltung „An der Untertrave“ beginnen, wird es hier keine Parkmöglichkeiten mehr geben. Für die dortigen Anlieger eine sicherlich schwierige Situation, sind Anlieferungen nur nach Terminabsprache möglich, wie aus der Antwort der Verwaltung auf die Anfrage von BfL-Mitglied Oliver Dedow im Hauptausschuss hervorgeht. Der Fachbereich 5 – Stadtgrün und Verkehr – schlägt vor, dass der Parkplatz an der MuK oder auch das bisher nicht fertiggestellte Wehdehof-Parkhaus alternativ genutzt werden können.

„Die BfL-Fraktion fordert die Verwaltung daher in einem Antrag für die Bürgerschaftssitzung am 24.11.2016 auf, dafür Sorge zu tragen, dass den Anwohnern, die im Besitz eines Anwohnerparkausweises sind, keine weiteren Kosten für das Parken entstehen“, so Niewöhner. „Die Situation wird auch so schon belastend genug für die Anlieger sein, sie müssen aber mobil bleiben können.“