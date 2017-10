BfL: Unterschriftensammlung zum Bürgerbegehren – Die Unterschriftensammlung zum Bürgerbegehren „Ja zum Schlachthof“ läuft auf Hochtouren. Die Mitglieder der Wählergemeinschaft Bürger für Lübeck (BfL) sind fleißig, aktiv und immer unterwegs, um die Lübecker zu informieren und durch Unterschriftensammlung an der Mitbestimmung. zu beteiligen.

Bereits jetzt haben über 1.000 Menschen dafür unterschrieben, dass auf dem Gelände des ehemaligen Schlachthofes an der Schwartauer Allee das weitere Planverfahren unter Verzicht auf einen städtebaulichen Wettbewerb durchgeführt wird, so wie es im Bauausschuss im Mai 2017 beschlossen wurde. Am kommenden Samstag, dem 21.10.2017 wird es auf den Wochenmärkten am Brolingplatz und auch Am Brink wieder die Möglichkeit geben, zu unterschreiben. Zwischen 10:30 und 13:00 Uhr werden dort Mitglieder der BfL mit Unterschriftenlisten unterwegs sein.