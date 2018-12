Berlin (ots) – „Mit einem guten Einzelergebnis meldete sich der deutsche Außenhandel im Oktober zurück und zeigte sich zum Auftakt des vierten Quartals äußerst dynamisch. Zu dem guten Ergebnis trugen sowohl die europäischen Handelspartner als auch Drittländer bei. Besonders bemerkenswert ist erneut der noch stärkere Anstieg der Einfuhren nach Deutschland.“ Dies erklärt Dr. Holger Bingmann, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), heute in Berlin zur Entwicklung des deutschen Außenhandels. Zuvor hatte das Statistische Bundesamt die Außenhandelszahlen für Oktober 2018 bekannt gegeben. Demnach wurden Waren im Wert von 117,2 Milliarden Euro exportiert. Damit sind die Exporte im Vorjahresvergleich um 8,5 Prozent gestiegen. Mit einem Warenwert von 98,9 Milliarden Euro sind die deutschen Importe erneut wesentlich stärker gestiegen – im Vorjahresvergleich um 11,3 Prozent. Die Außenhandelsbilanz schloss damit mit einem Überschuss von 18,3 Milliarden Euro ab. „Dieses positive Ergebnis darf aber nicht dazu verleiten, uns in vorweihnachtliche Sorglosigkeit fallen zu lassen. Es gibt weltweit viele Baustellen, die ein großes Risiko für den Welthandel bedeuten. Schon die morgige Abstimmung im britischen Unterhaus wird maßgeblich mitentscheiden, wie es weitergeht. Sollte das Abkommen scheitern, wäre der ungeordnete Brexit fast unausweichlich – mit unabsehbaren Folgen für die europäische und britische Wirtschaft. Das würde erhebliche Unruhe in die ohnehin schon unruhigen Zeiten bringen. Denn vom weltweit wachsenden Protektionismus bei gleichzeitig langsamerer wachsender Konjunktur brauchen wir gar nicht erst anfangen zu reden. Europa muss zusammenhalten, um seiner Bedeutung in der Welt gerecht zu werden“, so Bingmann abschließend. 43, Berlin, 10. Dezember 2018 Pressekontakt: Ansprechpartner: André Schwarz Pressesprecher Telefon: 030/ 59 00 99 520 Telefax: 030/ 59 00 99 529 Original-Content von: BGA Bundesverb. Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuell

