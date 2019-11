Alicante, Spanien (ots/PRNewswire) – Mit dem Ende der 11.11.-Verkaufsaktion 2019 von Gearbest konnte das Unternehmen einige Verkaufstrends bestätigen und seine Angebote noch einmal abrunden. Begeisterung der Verbraucher für die 11.11.-Verkaufsaktion wächst Laut Statistik schnellte die Zahl der Besucher auf der Gearbest-Website während der 11.11.-Verkaufsaktion auf fast 90 Millionen nach oben. Die Daten zeigen, dass 8,6 Millionen Nutzer an den unterschiedlichen, von Gearbest angebotenen Aktionen teilnahmen. Darunter waren etwa „Gib die Stichwörter ein“, „Tausche Punkte gegen Ausrüstung“ und „Finde den Extra-Gewinn in der Geschichte“. Viele der Nutzer animierten sogar ihre Freunde, an den Aktionen teilzunehmen, wobei sie Bonusleistungen im Gesamtwert von15 Millionen US-Dollar einstreichen konnten. Verkaufstrends in den verschiedenen Regionen – Weil in Asien Kurzvideos sehr beliebt sind, gehörten Mobiltelefone mit starken Kamerafunktionen für die Menschen in dieser Region zu den Favoriten. – Männer in Europa interessieren sich sehr für Sport und die meisten von ihnen sind körperlich sehr fit. – Verbraucher in Australien und Nordamerika kaufen gerne Taschenlampen und Werkzeugkisten und sie machen Outdoor-Touren, um die Natur zu genießen. – Den Menschen in Südamerika ist es wichtig, das Leben zu genießen. Bei einer näheren Analyse der Daten konnte Gearbest einige interessante Besonderheiten in den einzelnen Regionen feststellen. Einige Beispiele: – Männer in Frankreich kauften gerne 3D-Drucker. – Deutsche Männer kauften Fensterreiniger, Roboter für die Bodenreinigung und Staubsauger-Roboter. – Japaner gehören bei Bestellungen zu den ersten, wenn es um neue Elektrogeräte geht. – Männer in England kaufen gerne E-Bikes. Sämtliche großen Marken entwickeln sich gut Gearbest hat im Rahmen der 11.11.-Verkaufsaktion für eine Vielzahl von Produktkategorien die Top-Marken zusammengebracht. Die 11.11.-Verkaufsaktion ist zwar vorbei, aber die Aktion Gearbest Black Friday (https://www.gearbest.com/activity-black-friday.html) steht schon vor der Tür. Spot an für den Black Friday (https://www.gearbest.com/activity-black-friday.html), der Wahnsinn geht weiter. Informationen zu Gearbest Gearbest (https://www.gearbest.com/) hat sich den vergangenen Jahren zu einer der weltweit führenden Plattformen für den Online-Handel entwickelt. Die Produkte und Dienstleistungen, die Gearbest über seine internationale E-Commerce-Plattform anbietet, haben stets eine hohe Qualität und machen so die Kunden rund um den Globus am glücklichsten. Zu den weiteren Gründen, warum Kunden auf der ganzen Welt Gearbest lieben, gehören erschwingliche Preise, eine große Markenvielfalt, bequeme Express-Lieferungen, globale Kaufangebote, sichere Bezahlmöglichkeiten, sorgenfreies Einkaufen und noch weitere Vorteile. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.gearbest.com/ Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1031756/With_2019_Gearbest_11_11_sale_Ge arbest_rounded_sale_s_trends.jpg Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1031757/Big_Data_Report_2019_Gearbest_11 _11_Sale.jpg Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1033456/Big_Data_Report.jpg Pressekontakt: Irene Zhang +86-131-4371-4592 irenen@gearbest.com Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/132821/4445663 OTS: GearBest Original-Content von: GearBest, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de