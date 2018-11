Wien (ots) – Bitpanda startet mit Swap ein neues Feature, welches den unmittelbaren Wechsel von einer Kryptowährung in eine andere ermöglicht. Die neue Funktion ist weltweit (ausgenommen USA) ohne Verifikation und ohne Limits auf Transaktionen nutzbar. Außerdem bietet Bitpanda ein einfach zu benutzendes Wallet-Service. Dieses Feature ist ein wichtiger Schritt, um die erste Adresse für den einfachen, sicheren und vertrauenswürdigen Zugang zu digitalen Assets zu bleiben. Mit Bitpanda Swap können Nutzer sofort und ohne Wartezeit eine der derzeit 18 unterstützen Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum oder IOTA gegen eine andere tauschen. Da Bitpanda die Liste der unterstützten Coins und Token kontinuierlich erweitert, ist Swap der nächste logische Schritt, um flexibel zwischen Kryptowährungen zu wechseln. Das Ziel ist es, beispielsweise den Tausch von IOTA (MIOTA) zu Ethereum (ETH) so bequem wie möglich zu gestalten. „Mit Bitpanda Swap können wir unseren Nutzern mehr Flexibilität und Kontrolle über ihr Portfolio geben, indem wir einen sofortigen Krypto-zu-Krypto Swap (Tausch) anbieten“, sagt Eric Demuth, CEO und Mitbegründer von Bitpanda. „Wir rechnen damit, dass Bitpanda Swap besonders viele Nutzer außerhalb von Europa anspricht, da es unser erstes weltweit (ausgenommen USA) verfügbares Feature ist, welches ohne Verifikation genutzt werden kann“, fügt Demuth hinzu. Bitpanda Swap steht jetzt für alle registrierten Bitpanda Nutzer weltweit (ausgenommen USA) zur Verfügung. Außer einer registrierten E-Mail-Adresse ist keine zusätzliche Verifikation notwendig, um Bitpanda Swap zu nutzen. Es ist außerdem geplant Bitpanda Swap in der erst kürzlich veröffentlichten Bitpanda App für Android zu implementieren. Für mehr Informationen zu Bitpanda besuche https://bitpanda.com oder lade die App herunter: http://ots.de/g31mx7 Über Bitpanda Bitpanda wurde 2014 von Eric Demuth, Paul Klanschek und Christian Trummer gegründet. Seither wuchs es zu Europas führenden Handelsplattform für den Kauf und Verkauf von Bitcoin, Ethereum, IOTA und mehr mit über 900.000 Nutzer und mehr als 90 Mitarbeiter. Eine One-Tier Verifikation gibt dir Zugang zu einer intuitiven, schnellen und sicheren Trading Erfahrung. Die vollautomatisierte Plattform bietet neuen und erfahrenen Nutzern volle kontrolle über ihr Portfolio. www.bitpanda.com Twitter https://twitter.com/bitpanda Facebook https://www.facebook.com/BITPANDA/ Instagram https://www.instagram.com/bitpanda/ Pressekontakt: Greenberg Advisory Mag. Georg Baldauf +43 650 301 5888 gb@greenberg-advisory.com www.greenberg-advisory.com Original-Content von: Greenberg Advisory, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de