London (ots/PRNewswire) – Eco Smart Energies Ltd (www.renbdo.io) gibt mit Freude bekannt, dass die Vorab-ICO-Kampagne für sein kommendes RENDBO-Projekt unmittelbar bevorsteht (Renewable Energy Network Based on Decentralized Organization). Mit dieser Kampagne sollen genug Finanzmittel mobilisiert werden, um bis zu 52 Windkraftanlagen für die Ökostromerzeugung zu bauen. Dieses Vorab-ICO ist eine einmalige Chance für Krypto-Investoren, um die projekteigenen Renewable Energy Token (RET) mit 50 % Rabatt zu kaufen (gilt für die ersten 10 % der Token). Wenn zehn Millionen verkauft sind, endet die Vorab-ICO-Phase und wird von der ICO-Kampagne abgelöst. Die exzessive Verbrennung fossiler Brennstoffe wird zu einer immer größeren Bedrohung für die Umwelt. Dies wird allein durch den Menschen verursacht und setzt verschiedene Luftschadstoffe frei, die in großem Maße umwelt- und gesundheitsschädlich sind. Kohlestrom ist noch immer eine der wichtigsten konventionellen Energiequellen. Die Windkraft gilt als eine der vielversprechendsten Alternativen, um fossile Brennstoffe zu ersetzen. Mit langjähriger Erfahrung bei Stromerzeugung und -verteilung hat Eco Smart Energies Ltd das RENBDO-Projekt auf die Beine gestellt mit dem Ziel, einen Windpark mit 52 Windkraftanlagen zu errichten. 70 % des Finanzbedarfs für diese Initiative sind bereits durch nicht rückzahlbare Ökostrom-Fördermittel der Europäischen Union gedeckt; die verbleibenden 30 % sollen mit dem bevorstehenden ICO erzielt werden. Im Rahmen der Vorab-ICO-Kampagne bringt Eco Smart Energies seinen Renewable Energy Token (RET) auf den Markt. Es soll ein Ökosystem entstehen, bei den die Anleger entsprechend ihres Tokendepots eine Rendite erzielen. Der Besitz eines RET ist gleichbedeutend mit dem Besitz eines Vermögensanteils an Eco Smart Energies. 90 % des Gesamtgewinns werden an die Tokeninhaber ausgeschüttet; mit den restlichen 10 % werden für Verwaltung und Mitarbeiter ausgegeben. Eco Smart Energies will schon bald eine App herausgeben, mit der die Tokeninhaber den durch Windkraft erzeugten Ökostrom einsehen sowie Token senden und empfangen können. Die Tokeninhaber haben außerdem die Möglichkeit, sich aktiv an Diskussionen über die Zukunft des Windparks zu beteiligen. Und durch den Verzicht auf Zwischenhandel wirkt RENBDO betrügerischen Transaktionen und Aktivitäten entgegen. Krypto-Investoren, die RET mit einem Rabatt von 50 % kaufen wollen, werden eingeladen http://www.renbdo.io/ zu besuchen. Informationen zu RENBDO: RENBDO (Renewable Energy Network Based on Decentralized Organization) ist ein innovatives Kryptowährungs-Startup, das Windparks zur Erzeugung von Ökostrom errichten will. Durch ein Initial Coin Offering (ICO) sollen genug Finanzmittel mobilisiert werden, um bis zu 52 Windkraftanlagen zu bauen. Das Projekt ist die Idee von Eco Smart Energies Ltd, 2015 von einem Team aus Branchenexperten gegründet. Vor der Entwicklung der RENDBO-Plattform arbeiteten sie im Bereich Stromerzeugung und -verteilung. Pressekontakt: Elna Jem elna@renbdo.io +44(0)741-8325-172 Original-Content von: RENBDO, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de