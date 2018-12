– LONGi gehört zu ausgewählter Gruppe von PV-Herstellern, die BNEFs Tier-1-Kriterien erfüllen – DNV-GL nennt LONGi in Scorecard 2018 zur Zuverlässigkeit von PV-Modulen einen „Top Performer“ – LONGi als finanzstärkster PV-Hersteller Asiens bewertet, weltweit auf dem zweiten Platz. Xi’an, China (ots/PRNewswire) – Nach Bloomberg NEFs Kriterien müssen Tier-1-Modulhersteller in den zurückliegenden 2 Jahren ihre selbst hergestellten Produkte unter eigener Marke an sechs verschiedene Projekte mit einer Kapazität von über 1,5 MW geliefert haben, die von sechs unterschiedlichen Banken finanziert wurden. In China, Indien und der Türkei gelten für Hersteller noch strengere Kriterien. Die Projektfinanzierung muss regresslos sein, was bedeutet, dass die Bank das Risiko eines Modulausfalls trägt. LONGi hat sämtliche Kriterien erfüllt und teilt sich bei der internen Produktionskapazität den fünften Platz, „Wir sind hocherfreut, aber selbstverständlich nicht überrascht über die BNEF-Positionierung als Tier-1-Lieferant“, sagte Li Wenxue, President von LONGi Solar. „Für einen seriösen Hersteller ist es eine Pflicht, die Bankfähigkeitskriterien verschiedener Investoren zuverlässig zu erfüllen und zu übertreffen, vor allem angesichts LONGis internationaler Expansionspläne.“ In dem Bericht wurde auch das Altmansche Z-Faktor für Solarmodulhersteller aktualisiert, ein Gradmesser für die Finanzstärke eines Unternehmens. Dabei wird die Wahrscheinlichkeit vorhergesagt, dass ein Hersteller in den nächsten zwei Jahren bankrott geht. LONGi wurde als finanzstärkstes Unternehmen in Asien bewertet und lag weltweit unter allen PV-Herstellern auf dem zweiten Platz. BNEFs Tier-1-Bewertung und der Altmansche Z-Faktor sind aussagekräftige Kennzahlen für die Bankfähigkeit eines Herstellers. Bei Qualität und Zuverlässigkeit müssen aber andere Maßstäbe angelegt werden. In seinem vierten jährlichen PV Module Reliability Scorecard Report 2018 wurde LONGi Solar in Sachen Modulzuverlässigkeit von DNV GL als „Top Performer“ ausgezeichnet. DNV GL führt dazu 4 strenge Tests unter Laborbedingungen durch, um die Zuverlässigkeit von PV-Modulen zu untersuchen. Zu den Leistungskriterien gehören Temperaturwechselbeanspruchung, feuchte Wärme, mechanisch-dynamische Belastung und potentialinduzierte Degradation. LONGi Solar wurde in allen vier Testkategorien als „Top Performer“ bewertet. Foto: https://mma.prnewswire.com/media/792019/LONGi_Solar.jpg Logo: https://mma.prnewswire.com/media/781516/LONGi_Solar_Logo.jpg Pressekontakt: Claire Wu +86-18149380852 Original-Content von: LONGi Solar, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de