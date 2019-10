Start des bahnbrechenden Programms von SkyNRG ebnet Weg für nachhaltige Luftfahrt; 85 Prozent weniger Emissionen durch nachhaltigen Flugzeugtreibstoff Amsterdam (ots/PRNewswire) – Heute wird ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu nachhaltigem Fliegen unternommen. Das niederländische Unternehmen SkyNRG, ein globaler Marktführer für nachhaltigen Flugzeugtreibstoff, startet offiziell gemeinsam mit seinen Launch-Mitgliedern das bahnbrechende Programm Board Now. Unternehmen, die sich Board Now anschließen, reduzieren ihre eigenen geschäftsreisebedingten Luftverkehrsemissionen und beteiligen sich gleichzeitig an der Entwicklung einer neuen Produktionsanlage für nachhaltigen Flugzeugtreibstoff. Board Now ist das weltweit erste Programm, das Unternehmen ermöglicht, einen direkten Beitrag zur Entwicklung dieser Branche zu leisten und aktiv den Weg für die Energiewende im Luftfahrtsektor zu ebnen. Einige renommierte Organisationen, darunter PwC und Skyscanner, haben sich bereits für das Programm angemeldet. Organisationen, die sich Board Now anschließen, verpflichten sich über einen Zeitraum von fünf Jahren zum Kauf von nachhaltigem Flugzeugtreibstoff (Sustainable Aviation Fuel, SAF). Dadurch reduzieren sie nicht nur ihre eigenen geschäftsreisebedingten CO2-Emissionen, sondern wirken auch an der Entwicklung einer neuen Produktionsanlage mit. Ihre Investition wird von SkyNRG genutzt, um den Preisunterschied zwischen nachhaltigem Flugzeugtreibstoff und herkömmlichen Kerosin auszugleichen. Das Unternehmensbündnis hinter dem Programm Board Now sichert den Kauf erheblicher Mengen SAF, die von Europas erster dedizierter Anlage für die Produktion von nachhaltigem Flugzeugtreibstoff in Delfzijl (DSL-01) hergestellt wird. Diese Anlage wird jährlich 100.000 Tonnen nachhaltigen Flugzeugtreibstoff produzieren. Das bedeutet für die Luftfahrtindustrie eine CO2-Reduktion von über 270.000 Tonnen pro Jahr. Nachhaltiger Flugzeugtreibstoff kann gegenüber herkömmlichem Kerosin eine CO2-Reduktion von mindestens 85 Prozent bewirken. „Mit der Unterstützung der renommierten Organisationen, die sich an Board Now beteiligen und sich somit bewusst für nachhaltige Geschäftsreisen und eine Investition in SAF entscheiden, können wir die Energiewende in der Luftfahrt beschleunigen“, so Theye Veen, Managing Director von SkyNRG. „Wir freuen uns darauf, auch weitere internationale Organisationen dafür zu begeistern, dem Beispiel unserer Launch-Mitglieder und Partner zu folgen.“ Nachhaltiger Flugzeugtreibstoff entspricht den höchsten Nachhaltigkeitsstandards Der Nachhaltigkeitsrat von SkyNRG informiert darüber, ob der Treibstoff den höchsten Nachhaltigkeitsstandards entspricht. Der Rat umschließt Mitglieder von WWF International, der European Climate Foundation, dem Solidaridad Network und der Universität Groningen. Darüber hinaus wird die Nachhaltigkeit der Lieferkette und zugehöriger Produkte mit einer Zertifizierung durch den Runden Tisch für nachhaltige Biomaterialien (Roundtable on Sustainable Biomaterials, RSB) sichergestellt – der strengste Zertifizierungsstandard für nachhaltige Treibstoffe. Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1005021/SkyNRG_Logo.jpg Pressekontakt: Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Martin Struiker Boudier Marketing & Communications Manager von SkyNRG: Telefon: +31 (0)20470 70 20 oder +31 (0) 6 23 33 15 06 E-Mail: martin@skynrg.com Original-Content von: SkyNRG, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de