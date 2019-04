Berlin (ots) – Mit einem neuen, saisonalen Highlight erweitert Bonial International, Deutschlands führender Partner für die digitale plattformgetriebene Handelskommunikation, sein Leistungsspektrum. Pünktlich zu Ostern präsentieren sich Top-Clients in einem eigenen, saisonalen Shelf im „Oster Look & Feel“. Dabei stehen Produkte und Angebote zu Ostern im Fokus. Vom 11. bis 21. April – rund um die Osterwochen – platzieren sich die Unternehmen exklusiv mit ihren Oster-Highlights auf „kaufDA“ und „MeinProspekt“ im eigens konzipierten „OSTER-DEAL-SHELF“ von Bonial, das damit zusätzliche Inspiration und Kaufentscheidung bietet. Christoph Eck-Schmidt, Geschäftsführer von Bonial, einer der größten Shopper Plattformen in Deutschland, sieht in diesem erstmalig durchgeführten, saisonal- und anlassbezogenen Highlight einen weiteren Service für Handelsunternehmen und Kunden. „Mit dieser Aktion möchten wir auch aufzeigen, wie extrem sich unsere Plattform weiterentwickelt hat – von statischen nun zu dynamischen, innovativen Angeboten und Lösungen. Mit dem „OSTER-Shelf“ wird eine limitierte Anzahl von Produkten unserer Handelskunden beworben und aus dem breiten Sortiment selektiert promotet – und damit den Usern nähergebracht. Wir schaffen damit maximale Aufmerksamkeit für lokale Angebote rund um die Osterzeit. Über 10 Millionen User nutzen im Monat diese Angebote. Sie erwarten personalisierte, auf sie abgestimmte Inhalte und Einzelprodukte – auch im Hinblick auf besondere saisonale Ereignisse. Wir konnten für das „OSTER-DEAL-SHELF“ absolute Top-Kunden des deutschen Einzelhandels gewinnen und sind schon alle sehr gespannt auf ihre speziellen Angebote“. Christoph Eck-Schmidt weiter: „In Sachen Aufmerksamkeit bietet Bonial Champions League-Niveau für das digitale Handelsmarketing und ist damit der ideale Partner für den nationalen und lokalen Einzelhandel. Wir erreichen ohne Streuverluste für jedes Geschäft die richtige Zielgruppe und mit unserem erstmals aufgestellten „Oster Look & Feel“ die User, die sich exakt für Osterangebote der Geschäfte in ihrem Einzugsgebiet interessieren. Gleichzeitig liefern wir für unsere Händler umfangreiche Nutzungsanalysen, die elementare Insights für die Angebotsplanung, Warensteuerung und CRM-Maßnahmen bieten“. Das nun erstmals angebotene „OSTER-Shelf“ ist der Start für weitere eigene, saisonale Shelfs im Laufe des Jahres. Über Bonial: Mehr als 1.500 der größten Einzelhändler und Marken setzen inzwischen auf die maßgeschneiderten Drive-to-Store Lösungen von Bonial. Bonial, Teil der Axel Springer SE, mit mehr als 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus über 40 Nationen, ist der Innovationsführer und absoluter Marktführer für das digitale Handelsmarketing in Deutschland. Das Unternehmen mit seinen Plattformen „kaufDA“ und „MeinProspekt“ inspiriert jeden Monat Millionen Shopper und verbindet sie mit ihren Lieblingsgeschäften und Markenwelten vor Ort. Pressekontakt: Bonial International GmbH Pressestelle Hussitenstraße 32-33 13355 Berlin Telefon 030/609 8960 550 presse@bonial.com www.bonial.de Pressesprecher: Frank Ahnefeld Original-Content von: Bonial International GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de