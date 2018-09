Hamburg (ots) – Der neue Jeans-Berater von bonprix erleichtert ab sofort die aufwändige Suche nach der perfekt sitzenden Jeans. Mit dem individualisierten Online-Tool finden Kundinnen in wenigen Schritten die zu ihrer Figur passende Jeans. Der Jeans-Berater ist nach dem BH-Berater das zweite eigenentwickelte Tool von bonprix. Der international erfolgreiche Modeanbieter legt damit weiterhin seinen Fokus auf eine persönliche Modeberatung. Um den Bedürfnissen der Kundinnen zu entsprechen, die vermehrt von unterwegs shoppen, wurde der Jeans-Berater speziell für die mobile Nutzung in der App und den mobilen Online-Shop realisiert. „Umfragen unter unseren Kundinnen haben ergeben, dass sie diese Art der Unterstützung bei der Suche nach dem passenden Produkt gerne in Anspruch nehmen und zu schätzen wissen“, erläutert Markus Fuchshofen, Geschäftsführer verantwortlich für E-Commerce Management, Brand und Sales Germany bei bonprix. „Die Ergebnisse zeigen uns, dass die individuelle Online-Beratung weiterhin nachgefragt wird und die Kundin unseren Shop nach ihrem erfolgreichen Einkauf oft wieder besucht.“ Frauen empfinden häufig große Unsicherheit bei Größe und Passform. Darüber hinaus sind die Möglichkeiten beim Jeanskauf schier endlos: Bootcut, Slim, Skinny, Baggy, Boyfriend – das sind nur fünf der gängigsten Jeansschnitte. Der Jeans-Berater führt die Kundin in nur vier Schritten zur für sie passenden Jeans. Zunächst ermittelt sie ihren Figurtyp anhand ihrer Eingaben zur Körperform und bestimmt ihre Hosengröße. Anschließend gibt sie ihre Schnittpräferenz, Oberschenkelweite und die gewünschte Leibhöhe ein. Aus den mehr als 300 verschiedenen Jeans, die bonprix aktuell im Angebot hat, wird eine Filterung auf die persönlichen Präferenzen der Kundin vorgenommen. Das entsprechende Ergebnis wird ihr anschließend direkt angezeigt, so dass sie bequem ihre favorisierte Jeans auswählen kann. Wenn sie bei der Bestimmung ihres Figurtyps unsicher ist, kann sie sich alternativ auch selbst vermessen und die Maße in cm eingeben. Wie schon beim BH-Berater standen auch bei der Entwicklung des Jeans-Beraters die Bedürfnisse der Kundin stets im Vordergrund, so dass er bis zur Umsetzung zahlreichen Usability-Tests unterzogen wurde und nach Rückmeldungen auch im Livebetrieb sukzessive weiterentwickelt wird. Ein internationaler Rollout wird aktuell vorbereitet und soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Zukünftig ist auch die Entwicklung weiterer Online-Berater für andere Sortimentsbereiche denkbar. Links: bonprix Jeans-Berater (Desktop) http://ots.de/GQN5kV bonprix Jeans-Berater (Mobile) http://ots.de/RE04Wm Über bonprix bonprix ist ein international erfolgreicher Modeanbieter und erreicht mehr als 35 Millionen Kunden in 30 Ländern. Das Unternehmen der Otto Group mit Sitz in Hamburg besteht seit 1986 und hat heute über 3.000 Mitarbeiter weltweit. Im Geschäftsjahr 2017/2018 (28. Februar) erwirtschaftete die bonprix Handelsgesellschaft mbH einen Umsatz von 1.56 Milliarden Euro und ist damit eines der umsatzstärksten Unternehmen der Gruppe. Bei bonprix erleben Kunden Mode und Shopping auf allen Kanälen – online, per Katalog oder in einem der Fashion Stores. Den Hauptanteil des Umsatzes macht mit mehr als 80 Prozent der E-Commerce aus. In Deutschland gehört www.bonprix.de zu den fünf umsatzstärksten Online-Shops*. Mit den Eigenmarken bpc, bpc selection, BODYFLIRT, RAINBOW und John Baner vertreibt bonprix ausschließlich eigene Mode mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Sortiment umfasst Damen-, Herren- und Kindermode, Accessoires, Heimtextilien und Wohnartikel. *Quelle: Studie „E-Commerce-Markt Deutschland 2017“ von EHI Retail Institute/Statista Pressekontakt: Judith Schwarzer Referentin Unternehmenskommunikation bonprix Handelsgesellschaft mbH Tel.: +49 (0)40 / 64 62-2363 E-Mail: judith.schwarzer@bonprix.net https://www.bonprix.de/corporate/presse/ Original-Content von: bonprix Handelsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell

