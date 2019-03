Hamburg (ots) – Boris Palmer will im Mai einen Monat lang auf Facebook verzichten. Er antwortete am Sonntag, 24. März 2019, bei der ZEIT MATINEE auf die Frage, ob er ein Facebook-Junkie sei: „Ich glaube nicht, aber ich erhalte diese Kritik hin und wieder. Da muss man sich selbst beobachten.“ Im Gespräch mit ZEIT-Herausgeber Josef Joffe und ZEIT-Redakteur Roman Pletter kündigte der Oberbürgermeister von Tübingen an: „Ich werde im Mai mal einen Monat Facebook fasten, um das herauszufinden.“ Die gewonnene Zeit wolle er in das Schreiben eines neuen Buches investieren. Pressekontakt: Kay Stelter Leiter Leserveranstaltungen Telefon: +49 (0)40 3280-145 E-Mail: kay.stelter@zeit.de Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell

