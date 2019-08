Bonn (ots) – Mit Spannung schaut die Republik auf die Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen am 1. September. Die letzten Umfragen sagten den traditionellen Volksparteien CDU und SPD herbe Verluste voraus. Die Regierungskoalitionen in beiden Ländern, Rot-Rot in Brandenburg und Schwarz-Rot in Sachsen, stehen den Wahlumfragen zufolge wohl vor dem Aus. Gleichzeitig werden der AfD und den Grünen deutliche Gewinne vorausgesagt. Die AfD könnte in Brandenburg sogar stärkste und in Sachsen zweitstärkste Partei werden. phoenix berichtet am Wahltag und am Montag insgesamt fast 14 Stunden von den Wahlen und den Ergebnissen. Am 1. September geht es bei phoenix bereits ab 16.30 Uhr los. Durch die Live-Sendung im Bonner Studio führt phoenix-Programmgeschäftsführerin Michaela Kolster. Ihre Gäste sind die Journalistin Claudia Kade (Die Welt) und der Politikwissenschaftler Prof. Lothar Probst (ehemals Universität Bremen). Noch vor der ersten Prognose melden sich phoenix-Reporterin Jeanette Klag aus Potsdam und Reporter Alfred Schier aus dem Landtag in Dresden mit Expertengesprächen und ersten Zahlen zur Wahlbeteiligung. Um 18.00 Uhr wird es die Prognose mit den Umfrageergebnissen vom Wahlabend geben. Hanna Zimmermann präsentiert sie dem phoenix-Publikum. Aus den Parteizentralen in Berlin melden sich die phoenix-Reporter Gerd-Joachim von Fallois (CDU), Erhard Scherfer (SPD), Sascha Triefenbach (Grüne), Sarah Schmidt (DIE LINKE) und Katharina Kühn (FDP) mit ersten Reaktionen. Nach der Tagesschau zeigt phoenix gegen 20.20 Uhr eine „phoenix wahlrunde“ aus dem Berliner Studio. Programmgeschäftsführer Helge Fuhst diskutiert mit Journalistenkollegen die Wahlergebnisse und mögliche Konsequenzen für die Politik in Bund und Ländern. Seine Gäste sind Anja Maier, (taz – die tageszeitung), Dagmar Rosenfeldt, (Chefredakteurin Welt) und Tilo Jung (YouTube-Journalist). phoenix-Moderator Michael Kolz meldet sich um 22.30 Uhr in einer weiteren „phoenix vor ort“-Sondersendung mit neuesten Zahlen aus Brandenburg und Sachsen und einer Zusammenfassung des Tages. Wird es schon erste Hinweise für künftige Koalitionen in den Ländern geben? Experte im Studio ist weiterhin der Politikwissenschaftler Prof. Lothar Probst, der die neuesten Entwicklungen einordnet. Der Tag danach ist der Analyse gewidmet. phoenix sendet am 2. September ab 8.00 Uhr ein achtstündiges Live-Sonderprogramm zur Wahl, mit Reaktionen aus den Parteizentralen in Berlin und den Landeshauptstädten. Außerdem zeigen wir die Pressekonferenzen der Landeswahlleiter mit den offiziellen Wahlergebnissen. Durch die Sendung führen die phoenix-Moderatoren Stephan Kulle und Thomas Bade. Ihnen zur Seite steht weiterhin Prof. Lothar Probst als Experte im Studio. Welche Mehrheiten sind möglich? Welche Parteien bekommen den Auftrag zur Regierungsbildung? Wird es die AfD sein? Oder werden sich die anderen Parteien zu einer Anti-AfD-Koalition zusammenfinden? Am Abend wird Helge Fuhst in „unter den linden“ (22.15 Uhr) die Wahlergebnisse mit zwei Gästen nachbereiten. Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

