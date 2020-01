Clark, New Jersey (ots/PRNewswire) – – Großer Öl- und Gaskonzern entscheidet sich für die ganzheitliche Beschaffungssoftware von GEP GEP, weltweit führender Anbieter von Beschaffungssoftware und Beschaffungsdienstleistungen für Fortune-500- und Global-2000-Unternehmen, gab heute bekannt, dass Brunei Shell Petroleum Company Sdn Bhd (BSP) sich für den Erwerb der branchenführenden Beschaffungs-Plattform SMART by GEP® entschieden hat. BSP mit Hauptsitz in Brunei ist die neueste marktführende Organisation, die sich für SMART by GEP entscheidet. BSP verwendet die ganzheitliche Beschaffungs-Plattform (https://c212.net/c/link /?t=0&l=de&o=2685391-1&h=3074718856&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3 D0%26l%3Den%26o%3D2685391-1%26h%3D591328986%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.smartb ygep.com%252Fprocurement-software%26a%3Dunified%2Bprocurement%2Bsoftware&a=ganzh eitliche+Beschaffungs-Plattform+)SMART by GEP, um die Source-to-Pay-Prozesse in allen Tochterunternehmen umfassend zu verwalten. Die Software umfasst eine Reihe von Funktionen, z. B. für Ausgabenanalyse, Überwachung von Kosteneinsparungen, Beschaffung, Vertrags- und Lieferantenmanagement, Einkauf und Rechnungsabwicklung. SMART by GEP bietet vollständige Source-to-Pay-Funktionen in einer benutzerfreundlichen Plattform, darunter Ausgabenanalyse, Beschaffung,Vertragsmanagement (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2685391-1&h= 41757104&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2685391-1 %26h%3D2463419460%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.gep.com%252Fprocurement-outsourc ing%252Fcategory-management%252Fcontract-management%26a%3Dcontract%2Bmanagement& a=Vertragsmanagement), Lieferantenmanagement (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de& o=2685391-1&h=156052983&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den% 26o%3D2685391-1%26h%3D327638181%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.smartbygep.com%252 Fprocurement-software%252Fsupplier-management%26a%3Dsupplier%2Bmanagement&a=Lief erantenmanagement),Procure-to-Pay (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2685391-1 &h=3234483170&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2685 391-1%26h%3D3062828008%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.gep.com%252Fprocurement-out sourcing%252Fprocure-to-pay%26a%3Dprocure-to-pay&a=Procure-to-Pay), Projektmanagement und Überwachung von Kosteneinsparungen, Fakturierung und andere verwandte Funktionalitäten. Die preisgekrönte S2P-Plattform ist für die Touch- und Mobiltechnologie konzipiert und ermöglicht es Benutzern, überall, jederzeit und auf jedem Gerät zu arbeiten. Informationen zu GEP GEP unterstützt globale Unternehmen dabei, effizienter und effektiver zu arbeiten, Wettbewerbsvorteile zu erlangen, Rentabilität zu steigern und den Unternehmens- und Shareholder-Wert zu maximieren. Neuartige Denkweisen, innovative Produkte, unübertroffene Sach- und Fachkenntnisse sowie ein erfahrenes, leidenschaftliches Team – so schafft und liefert GEP konsolidierte Business-Lösungen in einer beispiellosen Größenordnung und mit einzigartiger Leistungsfähigkeit und Effektivität. GEP wurde als Marktführer im Gartner Magic Quadrant, als Gewinner für die beste Beschaffungssoftware und als bester P2P-Anbieter bei den World Procurement Awards, als beste Beschaffungsberatung bei den CIPS Supply Management Awards und als bester Anbieter bei den EPIC Procurement Excellence Awards ausgezeichnet. GEP wird von Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders, Spend Matters und CPO Rising häufig als Innovator und Marktführer im Bereich der direkten und indirekten Source-to-Pay-Beschaffungssoftware geehrt. GEP wird zudem von der Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG, SIG, HfS und IAOP als führend bei Managed Services im Bereich Beschaffung (Beschaffungs-Outsourcing) eingestuft. Darüber hinaus zeichnet das führende Forschungsunternehmen im Bereich Unternehmensberatung, ALM Intelligence, GEP als Marktführer in den Bereichen Beschaffungsstrategie und Supply-Chain-Beratung aus. Mit 21 Niederlassungen und Betriebszentren in Europa, Asien und auf dem amerikanischen Kontinent unterstützt GEP mit Hauptsitz in Clark, New Jersey Unternehmen weltweit bei der Umsetzung ihrer strategischen, operativen und finanziellen Ziele. Weitere Informationen zu unserem umfassenden Angebot an strategischen Leistungen und Managed Services finden Sie unter www.gep.com. Weitere Informationen über SMART by GEP, unsere Cloud-native, zentralisierte Source-to-Pay-Plattform, finden Sie unter www.smartbygep.com/. Pressekontakt: Al Girardi Global Vice President, Marketing und Analystenpflege GEP Telefon: +1 732-382-6565 E-Mail: al.girardi@gep.com Logo – https://mma.prnewswire.com/media/518346/GEP_Logo.jpg Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/43091/4487044 OTS: GEP Original-Content von: GEP, übermittelt durch news aktuell

