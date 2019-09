Champions League - Flensburgs Handballer spielen 24:24 in Szeged Flensburg (dpa) - Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt bleiben in der Vorrunde der Champions League ungeschlagen. Keine 48 Stunden nach der 22:23-Niederlage beim Bundesligarivalen TSV Hannover-Burgdorf spielte der deutsche Meister beim ungarischen Vertreter Pick Szeged 24:24 (12:12). Bester SG-

In Gegenverkehr geraten: Mann schwer verletzt Bei einem Unfall in Gnissau (Kreis Ostholstein) ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der 1955 geborene Mann geriet aus zunächst ungeklärter Ursache auf der Bundesstraße 432 mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und touchierte dort ein anderes Auto, wie die Polizei mitteilte. Anschließend kam er

Turbine enttäuscht beim 0:2 in Essen: Länderspiele abgesagt Turbine Potsdam hat in der Frauenfußball-Bundesliga bei der SGS Essen mit 0:2 (0:1) verloren. Durch die zweite Niederlage in Folge ohne eigenen Torefolg fallen die Brandenburgerinnen vorerst auf den siebten Tabellenplatz zurück, können am Sonntag bei Siegen von Freiburg und Köln noch weiter an Boden

400 000 Besucher auf Brandenburger Landesgartenschau Bereits 400 000 Gäste besuchten bislang die Landesgartenschau in Wittstock/Dosse, die in einer Woche beendet wird. Damit sei das ursprüngliche Ziel mehr als deutlich übererfüllt worden, teilten die Veranstalter am Samstag mit. Sie hatten mit 300 000 Besuchern gerechnet. Die sechste Brandenburger Lan

Abstimmung über Sorben- und Wendenrat Mehrere hundert wahlberechtigte Brandenburger haben über den Sorben- und Wendenrat im Landtag abgestimmt. Bis Samstag mussten die Briefwahlunterlagen der 900 Wähler, die sich ins Wählerverzeichnis eingetragen hatten, eingegangen sein, sagte Wahlleiter Jörg Masnik. Mit einem Ergebnis der Stimmenauszä

Wichtige Konstante: Entertainer Harald Schmidt betet regelmäßig Mannheim (dpa) - Entertainer Harald Schmidt zieht sich nach eigenen Angaben zum Beten gern in leere Kirchen zurück. Nach einer sehr religiös geprägten Kindheit habe er nie den Bezug zur Kirche verloren, sagte er dem "Mannheimer Morgen" (Samstag). Er besuche heute wie damals regelmäßig Gottesdienste.

Sütterlin-Waack: Medienkompetenz älterer Menschen stärken Die Medienkompetenz älterer Menschen muss nach Ansicht von Schleswig-Holsteins Gleichstellungsministerin Sabine Sütterlin-Waack weiter gestärkt werden. So solle ihnen die Schwellenangst vor der Nutzung der digitalen Technik genommen werden. "Gerade im ländlichen Raum, von dem Schleswig-Holstein viel

Carport und Auto brennen in Bad Segeberg Ein Carport und ein darin stehendes Auto haben am späten Freitagabend in Bad Segeberg gebrannt. Anwohner hatten das Feuer im Konrad-Adenauer-Ring entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert, wie die Feuerwehr in der Nacht mitteilte. Ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus konnte verhindert werden.

Bildungsurlaub in Schleswig-Holstein fast komplett ungenutzt Fast kein Schleswig-Holsteiner beantragt Bildungsurlaub. Nur 0, 72 Prozent der Arbeitnehmer hätten im vergangenen Jahren ihren rechtmäßigen Anspruch auf fünf Tage Bildungsfreistellung wahrgenommen, teilte das Arbeitsministerium mit. "Die geringe Inanspruchnahme von Bildungsfreistellung kritisieren wi