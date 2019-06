Kassel (ots) – Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Schirmherr des Volksbundes, wird an diesem Sonntag, 23. Juni, Kassel besuchen. Nach einem Empfang mit haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern des Volksbundes nimmt der Bundespräsident ab 11.00 Uhr an einem multi-religiösen Friedensgottesdienst in der Martinskirche teil. Vor dem Gottesdienst mit dem Bischof der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, Martin Hein, dem katholischen Militärbischof der Bundeswehr, Franz-Josef Overbeck sowie Vertretern der Jüdischen Gemeinde und einer islamischen Gemeinde lädt der Bundespräsident im Kasseler Ständehaus zu einem Empfang und wird dort engagierten Volksbund-Förderern sowie ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern begegnen. Es ist sogar ein „Treffen unter Freunden“: Denn der heutige Bundespräsident, frühere Außenminister, Chef des Bundeskanzleramts sowie niedersächsische Staatssekretär blieb dem Volksbund in all diesen Funktionen stets verbunden und unterstützte dessen internationale Friedensarbeit. Damit steht er in einer langen Reihe von Bundespräsidenten, die das Amt des Volksbund-Schirmherrn übernommen – und mit großem Engagement ausgeübt haben. Das Programm: – 23. Juni, 9.30 – 10.30 Uhr, Ständehaus Kassel: Empfang des Bundespräsidenten anlässlich des 100-jährigen Volksbund-Bestehens – 23. Juni, 11 – 12.30 Uhr, Martinskirche Kassel: Teilnahme des Bundespräsidenten am multireligiösen Gottesdienst Fragen: Diane Tempel-Bornett Pressekontakt: Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. Bundesgeschäftsstelle Pressestelle Pressesprecherin Diane Tempel-Bornett Werner-Hilpert-Str. 2 34117 Kassel Tel.: 0561-7009-139 presse@volksbund.de Original-Content von: Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de