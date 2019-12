Rolling Meadows, Illinois (ots/PRNewswire) – Erfahrene Managerin im Bereich drahtlose Netzwerke für Unternehmen und Dienstleister soll neu geschaffene Position besetzen Cambium Networks, ein führender globaler Anbieter für drahtlose Netzwerkslösungen, gab heute die Ernennung von Mary Peterson zur Senior Vice President und zur Chief Marketing Officer (CMO), einer neu geschaffenen Position, bekannt. Sie ist so dem CEO Atul Bhatnagar direkt unterstellt. Peterson war zuletzt Vizepräsidentin für globales Marketing bei Ruckus Networks, einem Unternehmen der CommScope Inc.. In dieser neuen Rolle liegt ihr Schwerpunkt in der Erhaltung der Führungsstellung von Cambium Networks im Bereich drahtloser Festnetzzugang (FWB). Gleichzeitig soll sie die Marke zu einem Herausforderer im Bereich Drahtlosnetzwerke für Unternehmen aufbauen. Sie wurde mit dem Aufbau einer integrierten Marketingstrategie beauftragt, welche die globale Strategie von Cambium Networks der Stärkung von Marktanerkennung und Wachstumsbeschleunigung weiterbringt. „Mary hat bereits erfolgreich globale Marketing-Teams geleitet und versteht es, Kunden und Partner effektiv in Gespräche über den sich schnell entwickelnden Nutzen des Netzwerks einzubeziehen“, so Bhatnagar. „Sie bringt eine starke Erfolgsbilanz bei der Angleichung von Vertriebs- und Marketingstrategien mit, was von unschätzbarem Wert ist, da die Grenzen zwischen den traditionellen Vertriebsvorgängen und dem digitalen Marketing verschwimmen. Ich freue mich, dass sie Teil unseres Teams ist, denn es geht aktuell darum, unsere Führungsposition im Bereich des FWB auf drahtlose Fabric-End-to-End-Plattformen auszubauen, die selbst unter den härtesten Bedingungen funktionieren.“ „Ich bin stolz darauf, zu Cambium Networks zu gehören; wir sind genau darauf ausgerichtet, die drahtlosen Verbindungen zwischen Menschen, Orten und Dingen zu stärken“, so Peterson. „Wir verfügen über einige der besten Funktechniker der Branche und sind entschlossen, eine führende Rolle auf dem Gebiet der Zusammenführung von drahtlosem Wide Area Network (WAN) und Local Area Network (LAN) einzunehmen, die von unseren Partnern als kombinierter Service angeboten werden.“ Informationen zu Mary Peterson Mary ist eine Führungskraft für den Vertrieb im Bereich Technologiemarketing mit mehr als 20 Jahren Erfahrung beim Aufbau globaler Marketing-Teams, die erfolgreich Markenbekanntheit, Zielgruppenbindung und Reichweite bei Vertriebspartnern entwickelt haben. Zuvor leitete Mary die digitale Transformation und die Entwicklung einer Lösung zur Nachfragegenerierung sowie das Management von Außendienst- und Partnermarketing, Eventmarketing sowie die Sozial- und Influencer-Kommunikation bei Ruckus Networks, heute ein Unternehmen der CommScope Inc. Ihre Marketinglaufbahn im Silicon Valley umfasst auch eine Reihe von Marketingpositionen bei HP Enterprise und Compaq Computer. Mary verfügt über einen MBA in Finanzwesen und International Business von der University of Chicago Booth School of Business und einen BA in Wirtschaftswissenschaften und Französisch von der St. Lawrence University, Canton, NY. Informationen zu Cambium Networks Cambium Networks ist ein weltweit führender Anbieter von drahtlosen Kommunikationslösungen, die die Verbindung zwischen Menschen, Orten und Dingen stärken. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, eine durchgängige drahtlose Struktur aus zuverlässigen, skalierbaren, sicheren und in der Cloud verwalteten Plattformen bereitzustellen, die auch unter schwierigsten Bedingungen funktionieren und Dienstleistern und Netzbetreibern in Unternehmen, Industrie und Behörden ermöglichen, intelligente Edge-Konnektivität bereitzustellen. Cambium Networks hat seinen Hauptsitz in der Nähe von Chicago und verfügt über F&E-Zentren in den USA, dem Vereinigten Königreich und Indien. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über eine Reihe vertrauenswürdiger globaler Vertriebspartner. Medienkontakt Sara Black 213.618.1501 sara@bospar.com Logo – https://mma.prnewswire.com/media/117974/cambium_networks_logo.jpg Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/111126/4467026 OTS: Cambium Networks Original-Content von: Cambium Networks, übermittelt durch news aktuell

