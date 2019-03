Kompakte und lizenzierte Mikrowellenverbindung mit Multiband-Funktionen für den Außeneinsatz arbeitet im 70-80 GHz-Band Rolling Meadows, Illinois (ots/PRNewswire) – Cambium Networks (htt ps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2413193-1&h=2295025214&u=https%3A%2F %2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2413193-1%26h%3D1563 647550%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cambiumnetworks.com%252F%26a%3DCa mbium%2BNetworks%252C&a=Cambium+Networks), ein weltweit führender Anbieter von drahtlosen Netzwerklösungen, stellte heute seine E-Band-Funklösung PTP 820E vor – ein kompaktes, vollständiges und leistungsstarkes Outdoor-Backhaul im E-Band (70-80 GHz) vor. Netzbetreiber aus dem Unternehmens-, Industrie- und Dienstleisterbereich erhalten damit größere spektrale Optionen, die sie in ihrem Netzwerk nutzen können. Der von der FCC und ETSI zugelassene PTP 820E unterstützt Kanäle mit 62,5, 125, 250 und 500 MHz und liefert einen Ethernet-Durchsatz von bis zu 2,5 Gbit/s. Ein interessantes Merkmal von PTP 820E stellt seine Multiband-Fähigkeit dar, mit der er E-Band- und Mikrowellenübertragungen in den Frequenzbändern von 11 bis 24 GHz mit einer einzigen Antenne für hohen Durchsatz kombinieren kann. Dies führt zu niedrigeren Betriebskosten für den Netzbetreiber durch Senkung der Mietkosten für den Tower und Antennenbeschaffungskosten sowie zu einer höheren Netzwerkverfügbarkeit. Der PTP 820E erweitert die drahtlosen Kommunikationsoptionen der Backhaul-Infrastruktur im Portfolio seiner drahtlosen Verbindungslösungen von Cambium Networks (https://c212.net /c/link/?t=0&l=de&o=2413193-1&h=29380513&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc %2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2413193-1%26h%3D3159761078%26u%3Dht tps%253A%252F%252Fwww.cambiumnetworks.com%252Four-company%252Fmission %252F%26a%3DCambium%2BNetworks%2527%2BWireless%2BFabric%2Bportfolio%2 Bof%2Bconnectivity%2Bsolutions&a=drahtlosen+Verbindungsl%C3%B6sungen+ von+Cambium+Networks). Der PTP 820E unterstützt eine Vielzahl von Konfigurationen: – 1+0 – (SFP+)-Port für die Verbindung über ein einziges Kabel – Mehrbandig (E-Band und Mikrowellenbereich) – RFU-E-Interoperabilität Die Verbindung ermöglicht auch eine hohe Durchsatzleistung: – 500-MHz-Kanal – 2,5 Gbps bei 64 QAM – 250-MHz-Kanal – 1,6 Gbps bei 256 QAM – 125-MHz-Kanal – 920 Gbps bei 512 QAM – 62,5-MHz-Kanal – 500 Gbps bei 1 KQAM „Der PTP 820E unterstützt Multiband-Konfigurationen mit PTP 820C- oder PTP 820S-lizenzierten Mikrowellenlösungen und ist für die gemeinsame Nutzung einer einzigen Multiband-Antenne ausgelegt“, erklärt Scott Imhoff, Senior Vice President für Produktmanagement und Marketing, Cambium Networks. „Mit der Multiband-Konfiguration des PTP 820E können Betreiber gleichzeitig von der hohen Kapazität des E-Bandes und der hohen Zuverlässigkeit im Mikrowellenbereich profitieren sowie ihre Investitions- und Betriebskosten zu senken.“ Der PTP 820E verfügt über die gleiche Benutzeroberfläche und ähnliche Funktionen wie die PTP 820-Serie und ist einfach zu bedienen. Die Installation lässt sich durch eine anschlussfertige Lösung mit Direktmontage und eine optionale integrierte Flachantenne problemlos durchführen. Netzbetreiber können dank der kostenlosen LINKPlanner (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2413193-1&h=33817393 77&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2413 193-1%26h%3D3857608333%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cambiumnetworks. com%252Fproducts%252Fmanagement%252Flinkplanner%252F%26a%3DLINKPlanne r&a=LINKPlanner)-Software schnell und zuverlässig Verbindungen herstellen, die Leistung überwachen und das Netzwerk mit dem kostenlosen End-to-End-Managementsystem cnMaestro(TM) (https://c212.n et/c/link/?t=0&l=de&o=2413193-1&h=3187788340&u=https%3A%2F%2Fc212.net %2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2413193-1%26h%3D3049591411%26u% 3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cambiumnetworks.com%252Fproducts%252Fmanage ment%252Fcnmaestro%252F%26a%3DcnMaestro%25E2%2584%25A2%2Bend-to-end%2 Bmanagement%2Bsystem&a=End-to-End-Managementsystem+cnMaestro%E2%84%A2 ) verwalten. Der PTP 820E kann ab sofort über die Vertriebspartner von Cambium Networks bestellt werden. Informationen zu Cambium Networks Cambium Networks ist ein weltweit führender Anbieter von drahtlosen Kommunikationslösungen, die die Verbindung zwischen Menschen, Orten und Dingen stärken. Cambium Networks ist darauf spezialisiert, eine durchgängige drahtlose Struktur aus zuverlässigen, skalierbaren, sicheren und in der Cloud verwalteten Plattformen bereitzustellen, die unter anspruchsvollen Bedingungen arbeiten und es Dienstleistern sowie Netzbetreibern in Unternehmen, Industrie und Behörden ermöglichen, intelligente Edge-Konnektivität bereitzustellen. Cambium Networks hat seinen Hauptsitz in der Nähe von Chicago und verfügt über F&E-Zentren in den USA, Großbritannien und Indien. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über eine Reihe vertrauenswürdiger globaler Vertriebspartner. www.cambiumnetworks.com Pressekontakt: Sara Black sara@bospar.com 213.618.1501 Logo – https://mma.prnewswire.com/media/117974/cambium_networks_logo.jpg Original-Content von: Cambium Networks, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de