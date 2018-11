Hangzhou, China (ots/PRNewswire) – Camel Financial bemüht sich um die Digitalisierung des globalen Handels und hat auf der Money20/20 China in Hangzhou die Betaversion von Digital Trader (DT) präsentiert. DT ist ein B2B-Zahlungsinstrument für den internationalen Handel. Es vereinfacht Devisengeschäfte und die intelligente Digitalisierung und verbessert die Compliance mit Sicherheitsauflagen. DT richtet sich an internationale Großhandelsmärkte in ganz China, wo der gewerbliche Geldmittelfluss oft ins Stocken gerät und die Qualität des Einkaufs großen Schwankungen unterliegt. Außerdem verstehen nicht alle Marktteilnehmer den Handelsvorgang und die entsprechenden Richtlinien in ausreichendem Maße. DT ermöglicht seinen Nutzern die elektronische Abwicklung von internationalen gewerblichen Zahlungen, ergänzt um integrierte Services. Mit DT können globale Einkäufer Bestellungen aufgeben, Zahlungen anweisen, grenzüberschreitende Handelsverträge schließen, Bestellungen mit mehrstufigen Zulieferern aufgeben, Devisengeschäfte abwickeln, Bestellungen in Echtzeit überwachen sowie Frachtabholung und Zollabfertigung effizient unterstützen. Die finanzielle und steuerliche Abgeltung ist ebenfalls möglich. „Die traditionellen Großhandelsmärkte in China hinken bei der Digitalisierung meilenweit hinterher. Die Idee hinter DT ist die elektronische Zusammenführung von Informationen über finanzielle Mittel, Güter, Logistik und Zollabfertigung und die Vernetzung aller Parteien, die am internationalen Handelsprozess beteiligt sind“, sagte Carson Huang Mihan, Gründer und CEO von Camel Financial. Der Großhandel ist komplex genug, aber der Zahlungsverkehr sollte keine zusätzlichen Kopfschmerzen verursachen. DT vereinfacht Handelsgeschäfte über eine intuitive mobile Anwendung. Globale Einkäufer und Warenlieferanten haben mehr Zeit und Ressourcen, um sich um das eigene Geschäftswachstum zu kümmern. DT wird von staatlichen Regulierungsstellen und Banken unterstützt und genau kontrolliert. Regulierungsbehörden können die Geld- und Warenströme sowie Exportinformationen genau einsehen und überwachen. Mit DT sind die Handelswege absolut transparent und offensichtlich. Das DT-Benutzererlebnis wird außerdem durch die strategische und globale Kooperation zwischen Camel Financial und Mastercard deutlich aufgewertet. Grundlage für diese strategische Partnerschaft ist Mastercard SendTM, ein Produkt für den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr des führenden Anbieters von Zahlungssystemen. Die grenzüberschreitenden Support-Dienste ermöglichen einen schnellen, sicheren und effizienten Geldfluss für DT-Nutzer aus dem Nahen Osten, Afrika, Europa und anderen Ländern und Regionen. Camel Financial will den B2B-Zahlungsverkehr revolutionieren. „Wir haben uns das ambitionierte Ziel gesetzt, den Welthandel zu digitalisieren“, sagte Carson Huang. Digital Trader macht den Auftakt. Foto – https://mma.prnewswire.com/media/786024/CAMEL_FINANCIAL_car son_huang.jpg Pressekontakt: Camel Financial PR Contact +86-10-82028870 wuzhuxiu@camelfin.com Original-Content von: Camel Financial, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de