Mailand (ots/PRNewswire) – Das Kultgetränk, Symbol von Red Passion, wird im Lido di Venezia als Hauptsponsor über den roten Teppich schreiten Campari ist in Venedig als Hauptsponsor der 75. Internationalen Filmfestspiele „La Biennale di Venezia“ gelandet. (Photo: https://mma.prnewswire.com/media/722390/Campari.jpg ) Mit dem Ziel, eine noch stärkere Verbindung mit der Welt des Films aufzubauen, wollte Campari am berühmten Filmfestival teilnehmen, um das weit verbreitete Wissen über das Kino als Kunstform, Entertainment und Branche im Sinne der Freiheit und des Dialogs zu fördern. Campari bedient sich häufig des Mediums Film als Kommunikationsmittel, um dem Wesen der Kultmarke, die einen der berühmtesten italienischen Apéritifs hervorgebracht hat, ein futuristisches Gesicht zu verleihen. Die Verbindung von Campari und der Leinwand wurde durch einzigartige Zusammenarbeit mit international berühmten Regisseuren und Schauspielern in innovativen Kampagnen, die Geschichten über die reichhaltige Geschichte der Marke erzählen, wie die Campari Red Diaries, untermauert. Neben der künstlerischen Leitung wird Campari den unglaublichen Beitrag der engsten Mitarbeiter des Regisseurs zur künstlerischen Vision jedes Films würdigen, wodurch der Campari Award „Passion for Film“ lebendig wird. Tatsächlich sehen Kameraleute, Komponisten und Drehbuchautoren trotz ihres Beitrags zur Qualität des Endergebnisses ihre Arbeit nur gelegentlich entsprechend gewürdigt. „A Passion for Film“ wird jede dieser Personengruppen der Reihe nach würdigen, und nicht nur als Kunsthandwerker und Co-Autoren der Werke, denen sie ihr unschätzbares Talent widmen. Die Kultmarke wird im Lido in einer Lounge in der Nähe des roten Teppichs, zusätzlich zu anderen dedizierten Bereichen in den repräsentativsten Festival-Veranstaltungsorten, präsent sein und einen Apéritif in wahrhaft italienischem Stil auf die Gäste erheben, um zu genießen, entdecken, verkosten und teilen. Und schließlich werden die kultigen roten Campari-Cocktails die Gäste im Rahmen der Eröffnungs- und Abschlussfeier des Filmfestivals in Venedig, sowie zu den exklusivsten Veranstaltungen begleiten, die die Stadt zehn Tage lang beleben werden und an denen Kunst, Leidenschaft und Kreation die maßgebenden Werte sind. Pressekontakt: Campari Group Chiara Latella chiara.latella@campari.com Tel. +39 0262251 Original-Content von: Gruppo Campari, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de