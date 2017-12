Austin, Texas/Stuttgart (ots) – car2go hat einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht: Der Pionier und weltweite Marktführer im flexiblen Carsharing zählt nun auch in Nordamerika über eine Million Kunden. Das car2go Angebot war vor neun Jahren mit 200 car2go Autos in einem Pilotprojekt in Austin, Texas, gestartet. Inzwischen können sich die Kunden in elf Städten in den USA und Kanada spontan eines von insgesamt 6.000 Autos von smart oder Mercedes-Benz mieten. „Über eine Million car2go Kunden in den USA und Kanada zeigen, dass sich die Idee des flexiblen Carsharing weltweit durchsetzt“, sagt Olivier Reppert, CEO der car2go Group GmbH. „Wir freuen uns, mit den Kunden im nächsten Jahr noch mehr Fahrten mit geteilten Autos umzusetzen und so die Lebensqualität in den nordamerikanischen Städten weiter zu erhöhen“, so Olivier Reppert weiter. In den vergangenen zwölf Monaten hat car2go in Nordamerika die Weichen für weiteres Wachstum gestellt und nach europäischem Vorbild die Flotten, die bis dato ausschließlich aus smart fortwo Fahrzeugen bestanden, um Autos von Mercedes-Benz erweitert. Die Erweiterung der Flotte um die Modelle CLA und GLA, die auch für mehrere Personen und weitere Nutzungsanlässe ausreichend Platz bieten, stieß bei den car2go Kunden auf große Begeisterung. Den größten Kundenzuwachs in Nordamerika verzeichnet derzeit New York: Dort konnte die Kundenanzahl im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt um 70 Prozent gesteigert werden. Die insgesamt erfolgreichste Stadt in Nordamerika ist Vancouver: über 150.000 Kunden teilen sich über 1000 Autos in der kanadischen Metropole. Insgesamt haben die Kunden in Nordamerika seit dem Start rund 280 Millionen Kilometer mit car2go zurückgelegt und so etwas für die Lebensqualität in ihren Städten getan: Eine Studie der Universität von Berkeley hatte Ende 2016 belegt, dass das flexible Carsharing-Modell von car2go in den untersuchten nordamerikanischen Städten zur Verkehrsentlastung und Schadstoffreduktion beiträgt. Pressekontakt: car2go, media_car2go@daimler.com, Telefon: +49 711 17 33966 Original-Content von: car2go Group GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de