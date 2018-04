CAROLINA REAPER® VON SMOKIN‘ ED ERNEUT OFFIZIELL SCHÄRFSTER CHILIPFEFFER WELTWEIT! Fort Mill, South Carolina (ots/PRNewswire) – Guinness World Records(TM) hat Smokin‘ Ed Currie und die Puckerbutt Pepper Company darüber in Kenntnis gesetzt, dass CAROLINA REAPER® von SMOKIN‘ ED erneut offiziell schärfster Chilipfeffer der Welt ist. Guinness verzeichnete am 11. August 2017 einen neuen Rekorddurchschnitt von 1.641.000 SHU (Scoville-Schärfeeinheiten) des CAROLINA REAPER® von SMOKIN‘ ED Dies sind über 71.000 SHU mehr als der Rekord des Jahres 2013. Jalapeño-Pfeffer erzielt im Vergleich 2.500 bis 8.000 SHU. Mit kürzlich im Labor gemessenen Spitzenwerten von mehr als 2.189.000 SHU hat CAROLINA REAPER® von SMOKIN‘ ED nach von Guinness geforderter erneuter Zertifizierung seinen Spitzenplatz auf den Chili-Charts erneut gefestigt. Der Phänotyp der Pflanze drückt sich besser aus und CAROLINA REAPER® von SMOKIN‘ ED wurde so im Vergleich zum vorigen Weltrekord schärfer. Anders als kürzliche dubiose Rekordansprüche anderer Pfeffer waren für die erneute Zertifizierung durch Guinness als Beleg rigorose wissenschaftliche Daten von Drittparteien erforderlich. – Weiteres über die ausgezeichneten Erfolge von Smokin‘ Ed Currie und der Puckerbutt Pepper Company ist in Kürze auf der NYC Hot Sauce Expo (21./22. April 2018) zu erfahren! PBPC LLC, Heimat von CAROLINA REAPER® von SMOKIN‘ ED – dem schärfsten Chilipfeffer der Welt – verkauft von der USDA als biologisch zertifizierte, koschere, natürliche und brennend scharfe Breie, Saucen, frische und getrocknete, ganze und gemahlene Pfefferschoten und Körner und weitere feine Artikel höchster Qualität in Läden im ganzen Land und auf der Website unter: www.puckerbuttpeppercompany.com und über unser Team unter sales@puckerbuttpeppercompany.com. (Zudem wird auch exzellente mildere Ware verkauft!) Wenden Sie aich an Smokin‘ Ed Currie unter: Mobiltelefon: 803-517-1089 E-Mail: smokined@puckerbuttpeppercompany.com Website: www.puckerbuttpeppercompany.com Original-Content von: PuckerButt Pepper Company, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de