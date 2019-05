Ningde, China (ots) – Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), der weltweit führende Hersteller von Batteriespeichern, nutzt sein Know-how, um Lösungen für Energiespeichersysteme (ESS) in China und für die ganze Welt anzubieten. Um seine aktive Rolle im internationalen ESS-Markt auszubauen, wird CATL zum ersten Mal an der EES Europe in München, Deutschland (Stand B1.180; 15. bis 17. Mai), teilnehmen und sich somit auf der größten Fachmesse in Europa für Batterien und ESS neben wichtigen Branchenakteuren und Entscheidern engagieren. CATL steht derzeit an der Spitze der schnell wachsenden ESS-Industrie in China. Das Unternehmen hat sich an großen nationalen Projekten beteiligt: Dabei ging es um das weltweit erste und somit Chinas größtes Multimischkraftwerk mit Batteriespeichersystem (BESS), das drei Formen an erneuerbaren Energien (Wind, Photovoltaik, Solarenergie) in ein einheitliches System auf einem Netz mit Energiespeichersystemen (ESS) integriert. CATL ist auch im Gespräch mit internationalen Solarunternehmen und hat Kooperationen aufgebaut, um nicht weniger als 1,85 Gigawattstunden (GWh) Batteriespeicher für Top-Unternehmen in den USA abzudecken. Durch den zunehmenden Fokus auf nachhaltiges Wachstum bietet der ESS-Markt für CATL neue Möglichkeiten, den Wandel weltweit voranzutreiben. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass sich CATL bereits als einer der international führenden Hersteller von Batterien für Elektrofahrzeuge (EV) etabliert hat und namhafte multinationale EV-Kunden wie BMW, Volkswagen und Ford bedient. Die von CATL entwickelten und hergestellten Batteriespeicher sind bekannt für ihre Sicherheit, Leistungszuverlässigkeit sowie für ihr innovatives Strukturdesign. CATL erhöht das Level in der Technologie für Batteriespeicher und gehört zu den ersten, die eine Lithium-Ionen-Batterie, speziell Lithiumeisenphosphat (LFP), für internationale ESS entwickeln. Die fortschrittliche Technologie von LFP-Akkumulatoren bietet eine außergewöhnliche Lebensdauer und Zuverlässigkeit, erfüllt hohe Sicherheitsstandards und vermeidet gefährliche Risiken, die bei herkömmlichen Batterien üblich sind. Bislang ist CATL eines von nur drei Unternehmen weltweit, die japanischen Industriestandards genügen. Die Standards in Japan zählen zu den anspruchsvollsten der Welt. Tan Libin, Präsident der Energy Storage Business Unit von CATL: „Die großen Fortschritte, die CATL in den letzten Jahren bei der Entwicklung von ESS in China und auf der ganzen Welt mit Hilfe unserer branchenführenden LFP-Batterietechnologie – die für Sicherheit und Zuverlässigkeit stehen – gemacht haben, motivieren uns extrem.“ Sicherheit und Zuverlässigkeit sind integraler Bestandteil in allen Prozessen bei CATL – vom Design über die Fertigung bis hin zur Anwendung. Fertige Batteriespeicher durchlaufen Simulationstests, die das lebenslange Arbeitsumfeld für den Speicher nachbilden. So werden Sicherheit, Haltbarkeit und Leistung gewährleistet. Zusätzlich zu seinen umfangreichen Test- und Qualitätsmanagement investiert das Unternehmen mit seinem „State Level Lithium Chemical Engineering Testing & Validation Center“ enorm in Forschung und Entwicklung. So stellt das Unternehmen sicher, dass die Batterien höchste Qualität bieten. „Der ESS-Markt ist gerade auch in China noch relativ jung“, so Tan Libin weiter, „trotzdem sehen wir großes Wachstumspotenzial. Denn Energiespeichertechnologien werden immer ausgereifter und anspruchsvoller. Wir werden im Bereich ESS weiter vorankommen und mit weiteren globalen Partnern zusammenarbeiten, um unsere fortschrittlichen Lösungen auch auf den internationalen Märkten anzubieten.“ Zum ersten Mal nimmt CATL an der EES Europe teil. Das Unternehmen präsentiert seine ESS-Lösungen somit einem großen internationalen Publikum und eröffnet sich damit die Möglichkeiten für ein weiteres Wachstum sowie den Ausbau seiner ESS-Aktivitäten. Während der dreitägigen Veranstaltung präsentiert das Unternehmen seine Top-Produkte für den ESS-Bereich: Von einzelnen Zellen über Systeme zum Management von Batteriespeichern (BMS) bis hin zu Batterieracks. Zu den wichtigsten Eigenschaften der Produkte von CATL (Stand B1.180) gehören: – Produktsicherheit hat bei CATL höchste Priorität. Alle ESS-Batterien werden als prismatische Zellen mit Gehäuse entwickelt, die eine LFP-Chemie mit einer Zersetzungstemperatur von bis zu 800°C haben. Sie emittieren keinen Sauerstoff und dadurch reduziert sich das Risiko einer Explosion als Folgeschaden. Die Racks bieten mehr Sicherheit bei elektrischen, strukturellen und thermischen Komponenten. – Komplexe Klimaanpassung garantiert, dass CATL-Zellen und -Racks stabil bei Temperaturen von -20 bis 55°C funktionieren (Ladetemperatur 0 bis 55°C; Entladetemperatur -20 bis 55°C) und bei Temperaturen von -30 bis 60°C gelagert werden können. – Lange Lebensdauer durch die Verbesserung der chemischen Eigenschaften, die mittlerweile bereits 12.000 Zyklen ermöglichen. Über Contemporary Amperex Technology Ltd. (CATL): Contemporary Amperex Technology Ltd. (CATL) wurde 2011 gegründet. Das Unternehmen entwickelt und produziert Lithium-Ionen-Batterien für E-Mobilität und Energiespeicherlösungen (ESS). Zum Kerngeschäft des Unternehmens gehören Materialien, Systeme zum Management von Batterien sowie deren Recycling und Wiederverwendung. 2018 produzierte CATL Batteriespeicher mit einer Kapazität von insgesamt 21,31 GWh. Laut SNE Research war CATL, gemessen an der gelieferten jährlichen Kapazität im Jahr 2018, weltweit die Nr. 1 im Bereich Batterien für Elektrofahrzeuge. CATL hat seinen Hauptsitz in Ningde (China) und beschäftigt weltweit mehr als 24.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in China (Shanghai, Jiangsu, Qinghai und Peking) sowie an weiteren internationalen Standorten (u.a. München, Paris, Detroit, Yokohama). Die Hauptproduktionsstätten für Batterien befinden sich in Fujian, Jiangsu und Qinghai in China. Das Europa-Werk in Erfurt ist aktuell im Aufbau. Seit Juni 2018 ist CATL an der Börse Shenzhen (300750) notiert. Weitere Informationen: http://www.catlbattery.com/. Pressekontakt: Media Contact CATL Elaine Huang Email: huangyil@catlbattery.com Lucy Turpin Communications Thomas Hahnel / Birgit Fuchs-Laine Prinzregentenstr. 89 81675 München catl@lucyturpin.com + 49 (0) 89 41 77 61 10 Original-Content von: Contemporary Amperex Technology Ltd. (CATL), übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de