CDU gratuliert Joanna Glogau zur Wahl als Bausenatorin – Die Vorsitzende der CDU-Lübeck Anette Röttger und der Vorsitzende der CDU-Bürgerschaftsfraktion Andreas Zander gratulieren Frau Joanna Glogau herzlich zu ihrer Wahl als Bausenatorin der Hansestadt Lübeck.

„Frau Glogau hat die Mitglieder der Bürgerschaft durch ihre Fachlichkeit und ihre Erfahrungen in der Führung einer großen Bauverwaltung überzeugt“, so Röttger. „Sie hat sich der CDU und anderen Fraktionen in mehreren Vorstellungsrunden als aktive und kompetente Frau präsentiert, der wir zutrauen, die schwierige und herausfordernde Aufgabe der Führung unserer Lübecker Bauverwaltung zu meistern.“

„Vor dem Hintergrund der großen Herausforderungen gerade im Schulbau sowie im Straßen- und Brückenbau in der Hansestadt hat die CDU-Fraktion sich einhellig für Frau Glogau ausgesprochen“, erklärte Zander. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass sie besonders in dieser Frage in Lübeck neu Akzente setzen kann. Gleichzeitig freuen wir uns auf eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ihren Wunsch nach einer angemessenen Einarbeitungszeit unterstützen und respektieren wir.“