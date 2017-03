CDU kritisiert die mangelnde Information – Die Bürgerschaft hat in ihrer letzten Sitzung beschlossen, dass es eine Sondersitzung des Hauptausschusses nur zum Thema LHG geben soll. Diese Sitzung hat leider nicht stattgefunden. Nun beschäftigt sich der Hauptausschuss in einer regulären Sitzung am 14.03.2017 mit der Situation der LHG.

„Wenn jemand hofft, dass das Thema LHG dann nicht in allen Facetten beleuchtet wird, irrt er.“

Dazu erklären der finanzpolitische Sprecher der CDU, Lars Rottloff, und der Wirtschaftsausschussvorsitzende Andreas Zander, dass sie in der Sitzung des Hauptausschusses nicht nur allen Gästen der LHG Fragen stellen werden, sondern auch hoffen, dass der Hauptausschuss einen Auftrag zur indikativen Unternehmensbetrachtung der LHG erteilt.

„Erst mit den dann vorgelegten Zahlen und Informationen kann die Lübecker Politik entscheiden, wie sie der LHG helfen kann. Voraussetzung ist, dass die Sanierungsgespräche der Tarifpartner wie angekündigt bis zum 31.03.2017 abgeschlossen sind“, erklärten Rottloff und Zander abschließend.