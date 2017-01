CDU Landesparteitag am am 3. und 4. Februar – Am 3. und 4. Februar 2017 veranstaltet die CDU Ihren außerordentlichen Landesparteitag in Neumünster in den Holstenhallen. Der CDU Landesverband Schleswig Holstein freut sich einen besonderen Gastredner begrüßen zu dürfen.

Als Gastrednerin wird Fr. Dr. Angela Merkel in den Holstenhallen am Samstag erwartet. Dies zieht allerdings auch besondere Sicherheitsmaßnahmen nach sich, für die im Vorwege schon um Verständnis gebeten wird.

An diesem Wochenende wird der Landesverband seine Aufstellung der Landeslisten zur Landtags- und Bundestagswahl erarbeiten.

Am Samstagabend wird die CDU dann auch Ihren festlichen Schleswig Holstein – Abend mit geladenen Gästen, Delegierten sowie den Pressevertretern feiern.