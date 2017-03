CDU/FDP: Wahlkampf gegen Humanität ?- Leserbrief mit der Bitte um Veröffentlichung: Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU) feilt mit Unterstützung von Seehofer & Co. und angesichts drohender Verlust von Wählerstimmen am rechten Rand an einem Profil, dass ihm auf Dauer nicht gefallen wird.

Das „Z“ wie Zynisch statt „C“, wie christlich, muss sich der Bundesinnenminister nach diesem Beschluss zur Abschiebung gefallen lassen.

Das „U“ kann nach dem unglaublichen und menschenverachtenden Beschluss zur Rückführungen -auch unbescholtener Flüchtlinge- nach Afghanistan jetzt mit „Unbarmherzig“ buchstabiert werden.

Laut UN-Bericht hat die Zahl der getöteten und verletzten Zivilisten in Afghanistan 2016 einen Höchststand erreicht, darunter allein 3512 Kinder. Afghanistan ein sicheres Land?

Dank an die Schleswig-Holsteinische Landesregierung aus SPD, GRÜNE und SSW für ihre Weigerung, aus Schleswig-Holstein unbescholtene Flüchtlinge, „Neubürger“, die mit knapper Not Terror und Tod entkommen sind und trotz unglaublicher Strapazen unser Land erreicht haben, einfach wieder abzuschieben.

Auch Bremen, Thüringen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen denken über einen Stopp nach.

Union und FDP lehnen in Kiel einen Abschiebestopp ab (LN. v. 22.2.2017). Wahlkampf gegen Humanität?

Der Abschiebestopp ist für viele Bürger nicht nur ein Akt der Menschlichkeit, diese Weigerung entspricht auch dem Geist unseres Grundgesetzes.

Zahllose Flüchtlinge lernen inzwischen unsere Sprache, einen Beruf, Kinder gehen in Kitas und Schulen, überall im Land sind ehrenamtliche Helfer in der Flüchtlingshilfe tätig. Ein langwieriger Prozess mit manchen Mühen, teilweise vergleichbar mit der Situation in Deutschland nach 1945.

Aber die Dankbarkeit der hier Angekommenen für die Hilfe entschädigt für vieles.

Zukunftsplanungen geflüchteter Familien und die geforderte Integration sind nach diesem Beschluss nicht möglich. Ganz im Sinne der AfD. Eine Schande für Deutschland.

P.Ninnemann