Tysons Corner, Virginia (ots/PRNewswire) – Das Unternehmen möchte flexible Lernoptionen für digitale Forensiker anbieten, die mit Reisebeschränkungen konfrontiert sind https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2755714-1&h=886928575&u=https%3A%2F%2Fc212.n et%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2755714-1%26h%3D1651816595%26u%3Dhttps%3 A%2F%2Fwww.cellebrite.com%2Fen%2Fhome%2F%26a%3DCellebrite&a=Cellebrite , der weltweit führende Anbieter von digitalen Intelligenzlösungen für den öffentlichen und privaten Sektor, gab heute bekannt, dass er seine Live-Online- und On-Demand-Schulungsangebote für Strafverfolgungsbeamte und digitale Forensiker in der Privatwirtschaft erweitert. Das Unternehmen ist bestrebt, trotz der derzeitigen Reisebeschränkungen und Maßnahmen zur sozialen Distanzierung weiterhin interaktives Lernen anzubieten. Angesichts der aktuellen Gesundheitsrisiken in Zusammenhang mit dem Coronavirus gewährleistet Cellebrite so die Sicherheit seiner Kunden und Ausbilder und setzt gleichzeitig sein Engagement fort, Schulungen bedarfsgerecht durchzuführen, indem es den Unterricht in virtuelle Klassenzimmer verlegt. Dazu hat Cellebrite die Hürde beseitigt, dass für die Teilnahme an seinen virtuellen Live-Online-Kursen aktive Produktlizenzen erforderlich sind. Teilnehmer werden nunmehr mit der entsprechenden Technologie ausgestattet, die sie für den erfolgreichen Abschluss der Kurse benötigen. Zu den sofort verfügbaren Kursen gehören: – CCO CCPA: Cellebrite Certified Operator / Cellebrite Certified Physical Analyst – CASA: Cellebrite Advanced Smartphone Analysis – Cellebrite AE: Analytics Enterprise – Cellebrite AD: Analytics Desktop „Cellebrite weiß, dass Ermittlungen nicht eingestellt werden, ganz gleich wie schwierig die Umstände auch gerade sind“, sagte Buddy Tidwell, SVP des Bereichs Global Training bei Cellebrite. „Aus diesem Grund ist Cellebrites führende Schulung für Forensiker, Analysten, Ermittler und Staatsanwälte jetzt bei Bedarf auch online unter Leitung eines Ausbilders verfügbar, mit erhöhter Kapazität und einem vereinfachten Weg zur Zertifizierung nach Abschluss des Kurses.“ Digitale Daten spielen bei Ermittlungen eine immer wichtigere Rolle. So hat deren Bedeutung in nur wenigen Jahren um 82 Prozent zugenommen. Um den Anforderungen dieses sich rapide wandelnden Umfelds gerecht zu werden, müssen die Strafverfolgungsbehörden in den neuesten Innovationen geschult werden, damit sie digitale Intelligenz in jeder Phase einer Ermittlung möglichst effektiv nutzen können. Als bewährter Berater für Kunden in mehr als 150 Ländern auf der ganzen Welt bietet Cellebrite Schulungs- und Zertifizierungsmöglichkeiten an, damit Organisationen und Behörden über die neuesten Instrumente und Fähigkeiten verfügen, die zur Bekämpfung von Kriminalität in der heutigen digital vernetzten Welt erforderlich sind. Zu den in Kürze angebotenen Kursen gehören: – CMFF: Cellebrite Mobile Forensic Fundamentals – CCME: Cellebrite Certified Mobile Examiner – CDFL: Cellebrite Digital Forensics for Legal Professional – Cellebrite Cloud Extraction and Reporting for Cloud Investigator – CEFA: Python in Cellebrite Physical Analyzer Training – Cellebrite Advanced Analysis for SQLITE Examiner Virtuelle Live-Online-Kurse sind auf Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Portugiesisch und Polnisch verfügbar, weitere Sprachen werden folgen. Daneben sind auch individuelle Online-Schulungsprogramme für Abteilungen und Organisationen auf Anfrage verfügbar. Darüber hinaus werden mehrere kostenlose Online-Trainingssegmente für Forensikspezialisten verfügbar sein, um fachliche Fähigkeiten auszubauen und kontinuierliches Lernen zu unterstützen. Für weitere Informationen über das Online-Lernen von Cellebrite und die täglich neu hinzukommenden Kurse sowie über unsere kostenlosen Schulungsinhalte besuchen Sie uns bitte unter Cellebrite.com/online-training (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2755714-1&h= 826506550&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2755714- 1%26h%3D1920840376%26u%3Dhttp%3A%2F%2Fcellebrite.com%2Fonline-training%26a%3DCel lebrite.com%2Fonline-training&a=Cellebrite.com%2Fonline-training) oder rufen Sie uns an unter +1 800 972 3415, um mit einem Schulungskoordinator zu sprechen. Informationen zu Cellebrite Cellebrite ist der weltweit führende Anbieter von digitalen Intelligenzlösungen für Strafverfolgungs-, Regierungs- und Unternehmensorganisationen. Cellebrite bietet ein umfangreiches Programm an innovativen Softwarelösungen, Analysetools und Schulungen, die darauf ausgerichtet sind, digitale Ermittlungen zu beschleunigen und die wachsende Komplexität bei der Bekämpfung von Kriminalität und Sicherheitsproblemen im digitalen Zeitalter zu meistern. Tausende von führenden Behörden und Unternehmen in mehr als 150 Ländern vertrauen auf Cellebrite, um die gemeinsame Mission der Schaffung einer sichereren Welt zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter https://c212.net/c/link/?t=0&l= de&o=2755714-1&h=3994394819&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3 Den%26o%3D2755714-1%26h%3D613588836%26u%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.cellebrite.com%2F%26a %3Dwww.cellebrite.com&a=www.cellebrite.com Pressekontakt: : Olga Shmuklyer, SVP Fusion PR Mobil: (917) 715 0329 Cellebrite@FusionPR.com Adam Jaffe, VP von Global Communications Mobil: +1 609 502 6889 Adam.Jaffe@cellebrite.com Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/80470/4552475 OTS: Cellebrite GmbH Original-Content von: Cellebrite GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de