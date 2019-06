SAN CARLOS, Kalifornien (ots) – Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), ein führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen weltweit, führt eine neue Produktreihe für die Netzwerksicherheit von Großunternehmen und Datencentern ein. Sie bietet die branchenführende Threat Prevention der Gen V mit einem Durchsatz von 1 Terabit-pro-Sekunde, ohne die Netzwerkleistung, Betriebszeit oder Skalierbarkeit zu beeinträchtigen. Aufbauend auf der Infinity-Architektur von Check Point verbinden die Sicherheits-Gateways der Reihe 16000 und 26000 fortan Check Points ThreatCloud mit prämiertem SandBlast[TM] Zero-Day-Schutz. Diese modularen Gateways stehen als Basis-, Plus- und Turbo-Modelle zur Verfügung, die Gen V Threat Prevention-Schutz mit einem Durchsatz von bis zu 24 Gbit/s liefern, Verbindungsstandards von bis zu 100 GbE unterstützen und Erweiterungsoptionen für bis zu 64 Netzwerk-Schnittstellen beinhalten. R80.30 Threat Extraction für das Internet und patentierte TLS/SSL-Prüfung Die jüngste Version der SmartConsole, R80.30, beinhalte Transport Layer Security (TLS)-Technologien, die hochmoderne SSL-Inspektion ermöglichen. Mit dieser Technologie können Unternehmen SSL-verschlüsselten Netzwerkverkehr, der 90 Prozent ausmacht, schnell überprüfen, Cyber-Angriffstechniken erkennen und blockieren, sowie das richtige Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Privatsphäre finden. Über 160 Technologie-Integrationen und 100 neuen Funktionen machen die R80.30 außerdem zur modernsten Threat-Prevention- und Sicherheitsmanagement-Software für Datenzentren, Cloud, Mobilgeräte und Endpunkte. Terabits-pro-Sekunde: Maestro Hyperscale Orchestrator Check Points Maestro Hyperscale Orchestrator, die erste Hyperscale-Netzwerksicherheitslösung der Branche, ermöglicht in wenigen Minuten die Erweiterung eines einzelnen Gateways auf die Kapazität und Leistung von 52 Gateways. Wegen dieser nahezu grenzenlosen Skalierbarkeit können Organisationen die hohen Datenübertragungsraten und die äußerst geringe Latenz von 5G-Netzwerken nutzen, sowie die anspruchsvollsten Rechenleistungen des Netzwerks absichern. Darüber hinaus sorgt Maestro Hyperscale für Resilienz auf Cloud-Ebene, sowie für Zuverlässigkeit und einen Firewall-Datendurchsatz in Bereich von Terabits-pro-Sekunde. Genauere Produktspezifikationen und weitere Informationen über die Produktmerkmale unter: https://www.checkpoint.com/products/data-center-enterprise-security Pressekontakt: Kafka Kommunikation GmbH & Co. Kg Dr. Bastian Hallbauer-Beutler Mark Geiger Tel.: 089 74747058-0 bhallbauer@kafka-kommunikation.de mgeiger@kafka-kommunikation.de Original-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de