Chengdu, China (ots/PRNewswire) – Der Riesenpanda gilt als nationales Kleinod Chinas. In Chengdu, der Heimat der Pandas, befindet sich die Chengdu Hi-Tech Industrial Development Zone (CDHT), ein Wissenschafts- und Technologieareal von Weltklasse, das mit Silicon Valley in den Vereinigten Staaten und Sophia Antipolis in Frankreich verglichen werden kann. Heute ist die Stadt von elementarer Bedeutung für die „Neue Seidenstraße“, und die Chengdu Hi-Tech Industrial Development Zone entwickelte sich zu einem Anziehungspunkt für hochrangige Talente aus aller Welt. Im Dezember 2017 rief die Chengdu Hi-Tech Industrial Development Zone den „Golden Panda“-Plan zwecks Talentrekrutierung ins Leben. Der Plan umfasst nutzbringende Strategien, die 12 Gesichtspunkte beinhalten, zu denen Talentvorstellung, Innovationsförderung, Unterstützung von Unternehmensplattformen, Investment und Finanzierungshilfen, Offshore-Innovation für Talente aus Übersee sowie die Sicherstellung von Personalunterbringung zählen. Es wurde außerdem entschieden, jährlich mindestens 100 Millionen USD in die weltweite Personalrekrutierung zu investieren. Zusätzlich gründete die Chengdu Hi-Tech Industrial Development Zone 18 „Stützpunkte zwecks Offshore-Innovation und Unternehmertum für Talente aus dem Ausland“, die sich unter anderem in Großbritannien, den Vereinigten Staaten und Deutschland befinden. Auch International Talent City wurde geschaffen, eine Wirtschaftseinheit, die sowohl in- als auch ausländische Talente von hohem Niveau aus dem innovativen und unternehmerischen Bereich vermittelt. Derzeit kann die Chengdu Hi-Tech Industrial Development Zone mit über 482.000 Talenten aller Art aufwarten. Unter Einbindung flexibler Mechanismen konnten fünf Nobelpreisträger geworben werden. Pressekontakt: Siyi Li +86 15208411851 1874699287@qq.com Original-Content von: Chengdu High-Tech Industrial Development Zone, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de