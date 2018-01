Chengdu, China (ots/PRNewswire) – Am 10. Januar, während des ersten Besuchs des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in China, gab die Chengdu Hi-tech Zone of China die Zusammenarbeit mit dem französischen Fernversorgungsunternehmen SeniorAdom und dem weltweit führenden IoT-Konnektivitätsdienst Sigfox bekannt, um das Projekt „Sino-French Chengdu International Intelligent Aging Service Demonstration Community“ zu entwickeln. Ein Tag zuvor verkündeten die Brunel University London und das National Physical Laboratory of Britain den Aufbau des „China-UK Institute of Innovative Quality Engineering and Smart Technology“ in der Chengdu Hi-tech Pilot-Freihandelszone. Diese Kooperationsform mit internationalen Wissenschaftseinrichtungen und Wissenschaftsparks ist nicht einzigartig. Mit ihrem Standort im Landesinneren Westchinas zeigt die Chengdu Hi-tech Pilot-Freihandelszone jetzt die feste Absicht, sich zu öffnen. Am 1. April letzten Jahres wurde die Sichuan (Chengdu) Hi-tech Pilot-Freihandelszone offiziell eröffnet und im Mai wurde ein „Global Top Science Park Partnership Program“ (TSPPP) ins Leben gerufen, um Möglichkeiten für die Zusammenarbeit zwischen weltweit bekannten Wissenschaftsparks und Unternehmen zu schaffen. 22 Wissenschaftsparks einschließlich Sophia Antipolis aus Frankreich, Barcelona Innovative Industrial Park aus Spanien und Amsterdam Science Park aus den Niederlanden richteten gemeinsam die „World First Class S&T Parks Champions‘ League“ in der Chengdu Hi-tech Zone ein. Dieses Konzept einer „Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für Wissenschaftparks“ wurde weithin anerkannt. Vergangenen Oktober unterzeichneten Sophia Antipolis und Chengdu Hi-tech Zone eine Vereinbarung zum gemeinsamen Aufbau von Innovationszentren; letzten November unterzeichneten Chengdu Hi-tech Zone und New Jersey Association of Trade & Investment Promotion eine Absichtserklärung zur gemeinsamen Einrichtung von Verbindungsbüros. Bis zum Ende 2017 konnte die Chengdu Hi-tech Zone bereits die Einrichtung von 18 Offshore-Innovationsbasen im Ausland vorweisen. Als neue Chance für Westchina zur Öffnung und Zusammenarbeit mit Europa wurde letzten Mai das „Business & Innovation Centre for China-Europe“ in der Chengdu Hi-tech Zone eröffnet. Es hat eine Vergleichsvereinbarung mit 17 europäischen Instituten wie dem European Business & Innovation Center Network (EBN), dem China-UK Development Center und dem Russian Union of Innovation and Technology Centre (RUITC) unterzeichnet. Die Chengdu Hi-tech Pilot-Freihandelszone ist außerdem bemüht, das Rollenklischee von Regierungsabteilungen im chinesischen Inland zu verändern. Im Managementbereich wurden im Wesentlichen Grundlagen für das Investitionsmanagement mit einer Negativliste als Kern aufgestellt. Dadurch konnte die Bearbeitungszeit zur Unternehmenseinrichtung und -änderung mit Auslandsinvestitionen von über 20 Arbeitstagen auf 3 Arbeitstage reduziert werden. Pressekontakt: Yin Xiuwan +86 13096359612 Original-Content von: Chengdu High-tech Zone, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de