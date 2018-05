Guiyang, China (ots/PRNewswire) – Die China International Big Data Industry Expo 2018 hat am Morgen des 26. Mai in Guiyang, der Hauptstadt der Provinz Guizhou im Südwesten Chinas, ihre Pforten geöffnet. Die 2015 erstmalig initiierte Big Data Expo ist als erste Ausstellung weltweit dem Themenkreis Big Data gewidmet und findet seit 2017 auf staatlicher Ebene statt. Die diesjährige Messe wird sich auf die Integration von Big Data mit anderen Sektoren konzentrieren und umfasst zwei Konferenzen, eine Ausstellung, einen Wettbewerb, und weitere Aktivitäten. Parallel zur Data Expo läuft der China E-Commerce Innovation and Development Summit. Im Rahmen des Gipfeltreffens gibt es eine Fachausstellung, auf der die neuesten Technologien und Produkte im Big Data-Sektor gezeigt werden, und einen globalen Wettbewerb, um Big Data innovativ mit anderen Wirtschaftszweigen und künstlicher Intelligenz zu integrieren. Auch spezifische Veranstaltungen zu neuen Konzepten, Praktiken, Produkten und Unternehmen der Big Data-Branche sind vorgesehen. An der viertägigen Veranstaltung werden rund 40.000 Gäste teilnehmen, darunter über 30 maßgebliche Akademiker und Führungskräfte von Global-500-Unternehmen sowie 400 Aussteller und Medienunternehmen, die neben den Hauptaktivitäten des Events auch den Eröffnungs- und Abschlusszeremonien, den Konferenzen, acht hochrangigen Dialogrunden und über 50 Foren beiwohnen werden, die zur Wissensbündelung zum Aufbau eines digitalen Chinas dienen. Auf der Expo werden die enormen Super-Datenverarbeitungsmöglichkeiten und Technologieanwendungen von FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope) präsentiert, ein chinesisches Radioteleskop mit einem Hauptspiegel, dessen Durchmesser circa 520 Meter beträgt und die größte Fläche weltweit aufweist, und der Einsatz von Telekommunikationstechnologien der 5. Generation und anderer hochmoderner Technologien global. Rund 40 Big Data-Firmen aus dem In- und Ausland nehmen an der Messe teil, mit einem Gruppen-Debüt von ausländischen Regierungs- und Unternehmensausstellern aus Israel, Russland, Malaysia, Australien, Italien, Frankreich und Südkorea. Pressekontakt: Frau Zhang Tel: 86 10 63074101 Original-Content von: China International Big Data Industry Expo 2018 Organizing Committee, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de