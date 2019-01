Las Vegas (ots/PRNewswire) – Auf dieser CES zeigt Kuandeng Technology aus China als Vertreter der Unternehmen im Bereich der Kartierung hoher Präzision einen wichtigen Vorteil innovativer Produktion und Technik der Kartierung höchster Präzision für Nutzer auf der ganzen Welt. Das Unternehmen beweist seine Kompetenz, der beste Partner für Autohersteller zu sein, welche den Markt der autonomen Fahrzeuge in China erkunden möchten. Kuandeng Technology verfügt über entscheidende KI-Kompetenzen wie Deep Learning, 3D-Bildgebung, Bilderkennung, Robotik, automatische Kartendarstellung, Karten-Cloud-Dienste und mehr. Die Plattform kann schnell Karten hoher Präzision ohne umfassende menschliche Eingriffe zeichnen. Das Unternehmen ist zu einem führenden Dienstanbieter integrierter Lösungen für Karten hoher Präzision geworden. Das vorinstallierte Kartenprodukt mit hoher Auflösung bis hinab zu Zentimetern integriert neben grundlegenden Daten wie Fahrspur, Neigung, Krümmung, Straßenbelag und Richtung Daten wie Typ und Breite der Fahrspur, Markierungen, Zäune und Art des Straßenrands. Das Lokalisierungsmodul hoher Präzision empfängt das Bild durch die Kamera, extrahiert die Kartenelemente mittels des Sensormoduls, vergleicht sie mit den Karten hoher Präzision und vereint die Signale von GPS, IMU und Radgeschwindigkeit, um die genaue Position und Ausrichtung des Fahrzeugs in den Karten hoher Auflösung zu bestimmen. Das Crowdsourcing-Modul besteht aus den zwei Bereichen auf Seiten des Fahrzeuges und der Cloud. Auf Seiten des Fahrzeuges werden vektorisierte Karten, Ausrichtung und weitere Daten erfasst und zurück in die Cloud übertragen. Durch intelligente regionale Segmentierung und hierarchisches Raum-Clustering werden die Karten hoher Auflösung generiert. Probleme wie Kosten der Erfassung und Häufigkeit der Updates wurden gelöst. Zudem ist die Kartierung ein Bereich, in dem eine Kombination von Technik und Erfahrung wichtig ist und der umfassende Branchenkompetenz benötigt. Zur Gestaltung von Karten hoher Qualität und Präzision werden Fachleute aus der Branche der Kartierung benötigt. Kuandeng Technology hat eine große Zahl Absolventen der besten Universitäten der Welt mit Ausbildung im Bereich der Kartierung rekrutiert. Nutzer der Karten von hoher Präzision sind Autohersteller. Der Zeitraum der Zertifizierung ist lang und die Kosten des Wechsels von Anbietern sind hoch. Kuandeng ist aktiv geworden, um die Zusammenarbeit mit großen Autoherstellern und Zulieferern der ersten Kategorie zu etablieren und besitzt damit einen Startvorteil. Einschlägige Links: http://www.kuandeng.com Foto – https://mma.prnewswire.com/media/807505/kuandeng.jpg Pressekontakt: Frau Zhang +86 13264376743 Original-Content von: Kuandeng, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de