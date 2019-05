Chinook etabliert EU-GMP-Standards für seinen Medizinalhanf-Import von Kanada nach Deutschland Berlin (ots/PRNewswire) – Chinook Tyee Industry Limited („Chinook“) (TSXV: XCX), (Frankfurt: C4T) (ISIN: CA16961T2083) hat einen Beratungsvertrag mit einem führenden deutschen pharmazeutischen und medizinischen Consulting-Unternehmen abgeschlossen, demzufolge u. a. die Beratungspartei evaluieren und bestätigen soll, dass Medizinalhanf, das von einem kanadischen lizenzierten Produzenten (ein „LP“) hergestellt wurde, der mit Chinook eine Liefervereinbarung getroffen hat, die EU-GMP-Vorschriften für den Import von Medizinalhanf von Kanada nach Deutschland erfüllt. Chinooks Geschäft konzentriert sich auf die Einfuhr von Medizinalhanf pharmazeutischer Qualität (EU-GMP), das von LPs hergestellt wurde, nach Deutschland. Die EU-GMP-Zertifizierung ist ein international anerkanntes System, durch das sichergestellt wird, dass pharmazeutische Waren, einschließlich Medizinalhanf, die hohen Standards für Verbrauchergesundheit und -sicherheit erfüllen. Die Produktions- und Betriebsstandards des kanadischen Cannabissektors müssen entsprechend der EU-GMP-Standards verschärft werden, damit der deutsche Staat eine EU-GMP-Zertifizierung erteilt und ein LP Medizinalhanf nach Deutschland importieren darf. Bei Abschluss einer Liefervereinbarung mit einem LP führt Chinook eine Lückenanalyse mit seinen deutschen Geschäftspartnern durch, um zu ermitteln, ob eine Verschärfung gemäß EU-GMP erforderlich ist. Sobald eine Prüfung möglicher Verschärfungen erfolgreich abgeschlossen wurde, arrangiert Chinook die EU-GMP-Zertifizierung durch die zuständigen staatlichen Behörden in Deutschland. Wenn ein LP die EU-GMP-Zertifizierung vom deutschen Staat erteilt wurde, organisiert Chinook gemeinsam mit diesem LP die notwendigen Genehmigungen, um Medizinalhanf von Kanada nach Deutschland zu importieren. „Deutschland, dessen Cannabisbranche laut Schätzungen bis 2028 7,7 Milliarden EUR schwer sein soll, erfährt aktuell einen Versorgungsengpass und ist überwiegend auf Importe von Kanada angewiesen, der weltweit größte und erfahrenste Cannabisproduzent“, so Alex Blodgett, CEO von Chinook. „Chinooks Geschäft besteht darin, den deutschen Medizinmarkt mit dem hochwertigsten Cannabis aus Kanada zu beliefern.“ „Deutschland ist der weltweit größte Markt für Medizinalhanf und wird für die Etablierung von Standards im Pharmabereich sowie für Krankenkassenleistungen in Europa maßgebend sein, da in dieser Region mit der Legalisierung von Medizinalhanf begonnen wurde“, kommentierte Dr. Stefan Feuerstein, Managing Director von AMP Alternative Medical Products GmbH, eine deutsche Tochtergesellschaft von Chinook. Informationen zu Chinook Tyee Industry Limited Chinook ist eine deutsche verwaltete Investmentgesellschaft mit zwei europäischen Tochtergesellschaften, AMP Alternative Medical Products GmbH (AMP Germany) und Mercury Partners & Company plc. AMP Germany importiert Cannabis von pharmazeutischer Qualität (EU-GMP) nach Deutschland, das von kanadischen lizenzierten Produzenten hergestellt wurde. AMP Germany führt in Zusammenarbeit mit seinen Geschäftspartnern EU-GMP-Prüfungen durch und bietet u. a. Logistik-, Transport- und Importdienstleistungen für die Einfuhr von Medizinalhanf nach Deutschland an. Mercury Partners & Company plc ist eine in Malta ansässige Investmentgesellschaft. Weitere Informationen finden Sie unter: www.amp-eu.com. Warnhinweise Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Unternehmens bezüglich seines Geschäfts und des Wirtschaftsumfelds basieren, in dem es tätig ist, einschließlich Aussagen zu seinen Geschäftsplänen und Meilensteinen sowie deren Zeitpunkt. Obwohl das Unternehmen der Meinung ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, sind solche Aussagen keine Garantie für die zukünftige Leistung und beinhalten Risiken sowie Ungewissheiten, die nur schwierig zu kontrollieren bzw. vorherzusagen sind. Daher können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, weshalb sich die Leser nicht auf solche Aussagen verlassen sollten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich lediglich auf das Datum ihrer Veröffentlichung und das Unternehmen verpflichtet sich nicht dazu, diese öffentlich zu aktualisieren, um neue Informationen oder das Eintreten zukünftiger Ereignisse bzw. Umstände widerzuspiegeln, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation Service Provider (Anbieter von Regulierungsdienstleistungen gemäß der Definition des Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Alex Blodgett, Direktor Telefon: +236-833-1602 Kanada: investor@amp-eu.com Deutschland: investor@amp-eu.de Original-Content von: Chinook Tyee Industry Limited, übermittelt durch news aktuell

