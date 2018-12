Zurich (ots) – Chubb Schweiz kündigt heute die Ernennung von Lionel Balleys zum Regional Sales Manager für die Romandie an. Lionel übernimmt diese Rolle von Sandrine Conti, die als Business Development Executive (Affinity) für das Vereinigte Königreich und Irland in London eine neue Herausforderung annimmt. In seiner Funktion leitet Lionel sämtliche bereichsübergreifenden Verkaufs- und Vertriebstätigkeiten in der Westschweiz. Dabei rapportiert er direkt Florian Eisele, Country President Chubb Schweiz. Lionel Balleys verfügt über einen 25-jährigen Erfahrungsschatz in der Versicherungsbranche und war bereits von 2005 bis 2013 bei Chubb tätig. Zuletzt amtete er als Sales & Key Account Manager für einen Schweizer Transport- und Spezialversicherungsträger, dessen Geschäft hauptsächlich in der französischsprachigen Schweiz angesiedelt ist. Country President Chubb Schweiz Florian Eisele erklärt: «Ich freue mich sehr, dass Lionel zu Chubb zurückkehrt. Dank seines tiefgreifenden Versicherungs-Knowhows und seiner umfangreichen Marktkenntnisse und Beziehungen wird Lionel bei der Umsetzung unserer Strategie, unsere Präsenz auf dem Westschweizer Markt markant zu verstärken, eine wichtige Rolle spielen.» Pressekontakt: Sandra Goetschmann Marketing & Communications Specialist Chubb Insurance (Switzerland) Limited Bärengasse 32, 8001 Zurich, Switzerland O +41 43 456 76 07 E sandra.goetschmann@chubb.com Original-Content von: Chubb European Group SE, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de