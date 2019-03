London (ots/PRNewswire) – CleanEquity®, das Forum für nachhaltige Technologie-Innovationen, mit gegründet von seiner Durchlaucht des Fürsten Albert II. von Monaco & Mungo Park, Vorsitzender von Innovator Capital, startete am 13. März statt. Der achte Generalsekretär der Vereinten Nationen, Ban Ki-moon, eröffnete die Konferenz, in der die Vereinten Nationen, Ziele für nachhaltige Entwicklung und die entscheidende Rolle, die Innovation spielen muss, erörtert werden. Das in London ansässige, spezialisierte Investment Bank CleanEquity®-Team von Innovator Capital („ICL“) hat zum 12. Jubiläum über 600 Technologien geprüft. Hier sind einige der Unternehmen, die ausgewählt wurden, sich zu präsentieren: Aerobotics (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2404747-1&h=3174196294&u=https%3A%2F%2Fwww.aerobotics.com%2F&a=Aerobotics) ZA Arborea (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2404747-1&h=2651600837&u=http%3A%2F%2Farborea.io%2F&a=Arborea) UK BayoTech (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2404747-1&h=1050997550&u=https%3A%2F%2Fwww.bayotech.us%2F&a=BayoTech) US BBOXX (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2404747-1&h=24172563&u=https%3A%2F%2Fwww.bboxx.co.uk%2F&a=BBOXX) UK BLIXT (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2404747-1&h=2604122082&u=https%3A%2F%2Fblixt.tech%2F&a=BLIXT) SE Breathe Sciences (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2404747-1&h=1540226270&u=https%3A%2F%2Fbreathesciences.com%2F&a=Breathe+Sciences) IN Dearman (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2404747-1&h=3893146201&u=https%3A%2F%2Fdearman.co.uk%2F&a=Dearman) UK Deregallera (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2404747-1&h=1616939605&u=https%3A%2F%2Fwww.deregallera.com%2F&a=Deregallera) UK Econic Technologies (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2404747-1&h=1127160821&u=http%3A%2F%2Feconic-technologies.com%2F&a=Econic+Technologies) UK Edenworks (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2404747-1&h=4178091164&u=https%3A%2F%2Fedenworks.com%2F&a=Edenworks) US eggXYt (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2404747-1&h=3072255976&u=https%3A%2F%2Fwww.eggxyt.com%2F&a=eggXYt) IL Green Harvest One (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2404747-1&h=4212475685&u=http%3A%2F%2Fwww.greenharvestone.com%2F&a=Green+Harvest+One) US iCARE SG ICE5 (Stealth Technology of Eagle Capital) US Intelligent Power Generation (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2404747-1&h=2843470749&u=http%3A%2F%2Fwww.inpowergen.com%2F&a=Intelligent+Power+Generation) UK Novihum Technologies (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2404747-1&h=3920818234&u=https%3A%2F%2Fwww.novihum.com%2F&a=Novihum+Technologies) DE P2 Science (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2404747-1&h=119867456&u=https%3A%2F%2Fp2science.com%2F&a=P2+Science) US PERA Complexity (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2404747-1&h=1559498099&u=https%3A%2F%2Fperacomplexity.com%2F&a=PERA+Complexity) BR Skymining (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2404747-1&h=586906303&u=https%3A%2F%2Fskymining.com%2F&a=Skymining) SE Sun Mobility (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2404747-1&h=3154687832&u=http%3A%2F%2Fwww.sunmobility.co.in%2F&a=Sun+Mobility) IN SunCulture (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2404747-1&h=1069810281&u=http%3A%2F%2Fsunculture.com%2F&a=SunCulture) KE Superdielectrics (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2404747-1&h=1408222056&u=http%3A%2F%2Fwww.supercapacitormaterials.com%2F&a=Superdielectrics) UK Taronis Technologies (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2404747-1&h=3460212020&u=http%3A%2F%2Fwww.taronistech.com%2F&a=Taronis+Technologies) US TieBam (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2404747-1&h=435791987&u=https%3A%2F%2Ftiebam.com%2F&a=TieBam) TW Valori Transnational (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2404747-1&h=382100600&u=https%3A%2F%2Fwww.valoritrans.com%2F&a=Valori+Transnational) UK Waste2Tricity (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2404747-1&h=1493834197&u=http%3A%2F%2Fwaste2tricity.com%2F&a=Waste2Tricity) UK ICL kündigt für 2019 zwei neue Kooperationen an, APCO Worldwide und Reliance Industries Ltd. Brad Staples, CEO von APCO Worldwide: „Kleine innovative Unternehmen bilden das Fundament der modernen Wirtschaft und viele Unternehmen in Monaco stehen an der Spitze der Revolution der Nachhaltigkeit. Die Öffnung der globalen Märkte bedeutet, dass der Zugang zu Investitionen, Qualifikationen und Chancen beispiellos ist. Trotzdem gibt es Gegenwind am Horizont mit gewaltigen geopolitischen Veränderungen. Um sich in dieser komplexen Landschaft des Wandels zurechtzufinden, braucht es Agilität und Erfahrung. APCO feiert im Jahr 2019 sein 35-jähriges Bestehen. Wir sind stolz darauf, mit CleanEquity zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass diese neueste Generation von Pionieren in den nächsten 35 Jahren und darüber hinaus erfolgreich ist. “ Dr. Ajit Sapre, Konzernpräsident von Reliance Industries Ltd, kommentierte: „Reliance ist erfreut, Teil der CleanEquity Monaco 2019 zu sein. Wir sind stolz, diese prestigeträchtige Plattform zu sponsern, die Unternehmer und Innovatoren auf der ganzen Welt dazu ermutigt, die besten aufstrebenden nachhaltigen Technologien zu präsentieren. Reliance ist führend auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit, da ihr bei Forschungs- und Entwicklungsarbeiten mit der Algae-Plattformtechnologie der Durchbruch gelang. Wir haben ein katalytisches, hydrothermales Verflüssigungsverfahren (RCAT-HTL) entwickelt, eine sogenannte Spin-Off-Technologie der Algen zu Öl-Initiative, die Biomasse und organischen Abfall in „Drop-In“ -Energien mit erneuerbarem Rohöl umwandelt. Dieses erneuerbare Rohöl kann in der vorhandenen Raffinerieinfrastruktur zu Transportkraftstoffen einschließlich nachhaltigem Flugkraftstoff verarbeitet werden. Reliance hat multidisziplinäre Biologie- und Entwicklungsströme geschaffen, um sichere und nachhaltige Quellen für Biokraftstoffe, Biochemikalien und Nahrungsprodukte wie Nahrungs- und Futtermittel zu schaffen.“ Für weitere Informationen zur CleanEquity® Monaco 2019 benutzen Sie bitte die unten aufgeführten Kontaktinformationen oder besuchen Sie die Konferenz-Website: www.cleanequitymonaco.com Pressekontakt: Conor Barrett Innovator Capital conor.barrett@innovator-capital.com Twitter: @CleanEquity Logo – https://mma.prnewswire.com/media/787481/CEM2019_Logo.jpg Original-Content von: Innovator Capital, übermittelt durch news aktuell

