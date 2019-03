Montreal (ots/PRNewswire) – Clementia Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: CMTA) freut sich, bekannt geben zu können, dass das Unternehmen eine einstweilige Verfügung des Obergerichts von Québec im Zusammenhang mit dem zuvor angekündigten Arrangement-Plan erhalten hat, wonach eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Ipsen S.A. vorschlägt, vor Abschluss der Transaktion alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Clementia für 25,00 US-Dollar je Aktie in bar zu erwerben und zusätzlich am oder vor dem 31. Dezember 2024 eine weitere Zahlung in Form eines Kontingentwertes (CVR) von 6,00 US-Dollar je Aktie zu leisten, sobald ein zukünftiger regulatorischer Meilenstein erreicht wird, nämlich sobald die US-Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) den Antrag für ein neues Medikament (New Drug Application, NDA) für Palovaroten zur Behandlung von multiplen Osteochondromen (MO) annimmt. Die einstweilige Verfügung erlaubt Clementia, am 9. April 2019 eine Sonderversammlung der Inhaber seiner Stammaktien abzuhalten, um die Transaktion genehmigen zu lassen.Die Transaktion erfordert die Zustimmung von mindestens 66 2/3 % der Stimmen der persönlich bei der Versammlung anwesenden oder durch Bevollmächtigte vertretenen Aktionäre sowie die Zustimmung einer Mehrheit der stimmberechtigten, nicht interessierten Aktionäre von Clementia, die persönlich anwesend oder durch Bevollmächtigte vertreten sind. Clementia hat den 8. März 2019 als den Stichtag für die Bestimmung der Aktionäre festgelegt, die eine Einladung zur Versammlung erhalten sollen und zur Stimmabgabe berechtigt sind. Weitere Einzelheiten zur Transaktion und zum Verfahren der Stimmabgabe für die Aktionäre mit Stammaktien werden im Mitteilungsblatt für Führungskräfte, dem Begleitschreiben und den dazugehörigen Stellvertretermaterialien für die Versammlung enthalten sein, die voraussichtlich am oder um den 13. März 2019 verschickt und auf SEDAR und EDGAR zur Verfügung gestellt werden. BDC Capital und New Enterprises Associates schließen Unterstützungs- und Abstimmungsvereinbarungen ab Clementia gibt auch bekannt, dass BDC Capital Inc. und New Enterprise Associates 15, L.P., die jeweils rund 14,0 % und 7,1 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien besitzen, nach Bekanntgabe der Transaktion jeweils eine Unterstützungs- und Abstimmungsvereinbarung abgeschlossen haben, in der sie sich bereit erklärt haben, mit ihren Stammaktien zugunsten des Sonderbeschlusses zur Genehmigung der Transaktion zu stimmen. Unter Berücksichtigung der zuvor bekannt gegebenen Unterstützungs- und Abstimmungsvereinbarungen von OrbiMed Private Investments IV haben sich auch LP und die Direktoren und bestimmte Amtsträger von Clementia, die etwa 51,7 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Clementia besitzen, nun bereit erklärt, mit ihren Stammaktien für die Transaktion zu stimmen. Über Clementia Pharmaceuticals Inc. Clementia ist ein Unternehmen im klinischen Stadium, das innovative Behandlungen für Menschen mit extrem seltenen Knochenkrankheiten und anderen Krankheiten, für die ein hoher medizinischer Bedarf besteht, entwickelt. Clementia bereitet sich darauf vor, in der zweiten Jahreshälfte 2019 einen NDA einzureichen, um die Zulassung seines führenden Produktkandidaten, Palovaroten, eines neuartigen RAR-Agonisten gegen die Fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP), zu erhalten. Die zurzeit laufende Phase-3-Studie MOVE wertet ein zusätzliches Dosierregime für das untersuchte Palovaroten zur Behandlung von FOP aus. Palovaroten wird außerdem gerade in einer Phase-2-Studie, dem sogenannten MO-Ped Trial, zur Behandlung von MO, auch als multiple erbliche Exostose (MHE) bezeichnet, bewertet. Darüber hinaus hat Clementia eine Phase-1-Studie für eine Augentropfenformel von Palovaroten für die eventuelle Behandlung des Trockenaugensyndroms eingeleitet und untersucht auch andere Erkrankungen, die von einer RARy-Therapie profitieren könnten. Weitere Informationen finden Sie unter www.clementiapharma.com, oder verbinden Sie sich mit uns auf Twitter @ClementiaPharma. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung kann „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten, auch im Hinblick auf den Zeitpunkt und die Fertigstellung der Vereinbarung, den vorgeschlagenen Zeitpunkt der Einreichungen bei der Einsendungen an die FDA für Palovaroten und die Auswirkungen der vorgeschlagenen Transaktion auf Clementia und den Geschäftsbetrieb von Clementia nach der Transaktion. Alle zukunftsgerichteten Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten und anderen bisher unbekannten Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den historischen Ergebnissen und von den in einer solchen Erklärung zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Voraussagen unterscheiden. Zusätzlich zu Aussagen, die solche Risiken und Unsicherheiten explizit beschreiben, werden die Leser aufgefordert, besonders auf Aussagen zu achten, die Wörter wie „glauben“, „Überzeugung“, „erwartet“, „beabsichtigt“, „freut sich auf“, „wird“ oder „plant“ beinhalten, da diese Aussagen unsicher und zukunftsweisend sind. Zu den geltenden Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem das Risiko, dass eine Bedingung für den Abschluss der Vereinbarung nicht erfüllt werden kann, das Risiko, dass die für die Vereinbarung benötigte Zustimmung eines Aktionärs, eines Gerichts oder einer anderen zuständigen Behörde nicht oder nicht gemäß den erwarteten Bedingungen eingeholt werden kann, das Ergebnis der FDA-Zulassung des Produktkandidaten Palovaroten für die Behandlung von MO, Clementias Fähigkeit, die Studien erfolgreich und rechtzeitig abzuschließen, die für die Einreichung des NDA abzuschließen sind, Clementias Fähigkeit, Einnahmen zu generieren und Gewinne zu erwirtschaften, die Risiken im Zusammenhang mit seiner starken Abhängigkeit von Palovarotol, seinem einzigen aktuellen Produktkandidaten, die Risiken, die mit der Entwicklung von Palovarotol und jedem zukünftigen Produktkandidaten verbunden sind, einschließlich der Demonstration ihrer Wirksamkeit und Sicherheit, Clementias Abhängigkeit von dem lizenzierten geistigen Eigentum, einschließlich der Möglichkeit, Lizenzen von Drittanbietern zu beschaffen und sie sich zu erhalten, sowie die Risiken, die in den öffentlichen Einreichungen von Clementia bei der SEC und den Finanzaufsichtsbehörden (Autorité des Marchés Financiers) von Québec angeführt wurden. Clementia warnt die Investoren davor, sich bei der Anlageentscheidung in ihre Wertpapiere auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die Anleger werden gebeten, Clementias Einreichungen bei der SEC oder auf SEDAR zu lesen, die unter www.sec.gov oder www.sedar.com zur Einsicht zur Verfügung stehen, und diese Unterlagen und andere Risiken und Unsicherheiten zu besprechen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sind nur zum Datum dieser Pressemitteilung aktuell und Clementia verpflichtet sich nicht, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Ereignisse, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Finanzgemeinschaft: Joseph Walewicz, EVP, Business and Corporate Development, +1(514)940-1080, investors@clementiapharma.com Original-Content von: Clementia Pharmaceuticals, Inc., übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de