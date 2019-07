Mehta wird Mitglied des internationalen Leitungsteams von CleverTap und für die Channel Partnership- und Alliance-Programme verantwortlich sein, um das strategische Wachstum voranzutreiben Mountain View, Kalifornien (ots/PRNewswire) – CleverTap, die führende SaaS-Plattform für Kundenbindung, hat heute den Beitritt von Miten Mehta als Chief Alliance Officer verkündet. Er wird die strategischen Alliance- und Partner-Programme auf dem amerikanischen Kontinent und in den Regionen EMEA & APAC leiten. Der ehemalige Google-Mitarbeiter Mehta ist ein erfahrener Digitalisierungs- und Innovationsprofi, der seinen Wohnsitz von Silicon Valley nach Mumbai verlegen wird. Dort wird er die nächste Wachstumsphase von CleverTap maßgeblich mitgestalten, und zwar durch strategische Allianzen beispielsweise mit SaaS-Firmen, ISV, digitalen Agenturen, Marktanalysefirmen sowie Lehr- und Ausbildungsinstituten. „Miten stärkt das Leitungsteam von CleverTap mit seiner globalen Sichtweise und makellosen Erfolgsbilanz. Er ist Experte für das zügige partnergestützte Wachstum von Unternehmen in der Früh- bis Spätphase in ganz Nordamerika, Europa und Asien-Pazifik. Er wird nicht nur unser Alliance-Programm hochfahren, um auf Lenkungsebene unser strategisches Wachstum voranzutreiben und zu skalieren, sondern auch gemeinsam mit Partnern Lösungen erarbeiten, um die Kundenanforderungen in neuen Märkten und vertikalen Segmenten zu erfüllen“, sagte Anand Jain, Mitgründer und Chief Strategy Officer bei CleverTap. Mehta blickt auf mehr als 25 Jahre P&L-Erfahrung in technologischen Führungspositionen zurück, darunter strategische Allianzen und Partnerschaften, Geschäftsentwicklung, M&A und Produktinnovation. Vor seinem Beitritt zu CleverTap war er Berater bei Google und unterstützte die strategischen Partner und Kunden in Zusammenhang mit Google Cloud Platform (GCP) und Community-Ökosystem-Programm. Vor dieser Zeit war Mehta Mitgründer von Spinta Global Accelerator, KD, eComLive (gekauft von InfoSpace) und MoConDi (gekauft von MobileMedia) und diente im Vorstand und Beirat von Unternehmen in den USA und Indien. „Mit unserer branchenführenden Kundenbindungs-Plattform hilft CleverTap unseren Partnern dabei, die Digitalisierung ihrer Kunden voranzutreiben. Fortune 2000-Marken können so den Kundenertragswert steigern und gleichzeitig die Abwanderung und Kosten der Kundenakquise reduzieren. Ich bin glücklich über diese Chance, unseren Partnern Mehrwert zu liefern und ihnen mit der CleverTap-Plattform bei der Erschließung neuer Märkte und vertikaler Segmente zu helfen“, sagte Miten Mehta, Chief Alliance Officer bei CleverTap. Informationen zu CleverTap: CleverTap ist eine Kundenbindungs-Plattform, mit der Verbrauchermarken den Kundenertragswert maximieren können. Mehr als 8.000 (https://clevertap.com/customers/?utm_source=pr&utm_medium=ref &utm_campaign=newhiremm)Unternehmen (https://clevertap.com/customers/ ?utm_source=pr&utm_medium=ref&utm_campaign=newhiremm) auf der ganzen Welt, darunter Vodafone, Hotstar, Carousell, Domino’s Pizza, GO-JEK, Fandango und BookMyShow, vertrauen darauf, dass sie mit CleverTap personalisierte Erfahrungen bereitstellen und verbesserte Marketingergebnisse auf unterschiedlichen Kanälen über den gesamten Kundenlebenszyklus erreichen können. CleverTap wird von führenden Risikokapitalgesellschaften wie Sequoia lndia, Tiger Global Management, Accel (https://www.accel.com/)und Recruit Holdings (https://recruit-holdings.com/) finanziert und führt seine Geschäfte von San Francisco, Seattle, London, Singapur, Mumbai und Bengaluru aus. Für weitere Informationen besuchen Sieclevertap.com (http://www. clevertap.com/?utm_source=pr&utm_medium=ref&utm_campaign=newhiremm) oder folgen Sie uns aufLinkedIn (https://www.linkedin.com/company/clevertap/) undTwitter (https://twitter.com/clevertap). Pressekontakt: Ketan Pandit ketan@clevertap.co Logo – https://mma.prnewswire.com/media/559274/CleverTap_Logo.jpg Original-Content von: CleverTap, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de