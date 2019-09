Klimawoche rechnet mit deutlich mehr Teilnehmern Angesichts der aktuellen Debatte über den Klimawandel rechnen die Organisatoren der Hamburger Klimawoche in diesem Jahr mit deutlich mehr Teilnehmern. Im vergangenen Jahr hätten schätzungsweise rund 40 000 Menschen die zahlreichen Veranstaltungen besucht, sagte der Beiratsvorsitzende Frank Schweiker

Sperrung der Amsinckstraße am kommenden Wochenende Die vielbefahrene Amsinckstraße wird über das kommenden Wochenende wegen Brückenbauarbeiten zwischen der Nordkanal- und der Süderstraße gesperrt. Der Verkehr wird von Freitag 21.00 Uhr bis Montag 5.00 Uhr stadtauswärts über die Nordkanalstraße und den Nagelsweg sowie stadteinwärts über die Süderstra

Hamburger SV: Trainer Dieter Hecking trauert um seinen Vater Am Wochenende gab Dieter Hecking nach dem Spiel gegen Erzgebirge Aue keine Interviews. Jetzt kam raus: Der Trainer des Hamburger SV trauert um seinen Vater. Hamburgs Trainer Dieter Hecking trauert um seinen Vater Wilfried. "Mit Betroffenheit informieren wir, dass am gestrigen Sonntag (22.9.) der Va

Neun Kies-Laster ausgebrannt: Polizei ermittelt Nach dem Brand von neun Kies-Lastern in Geesthacht im Kreis Herzogtum Lauenburg ermittelt die Polizei nun wegen Brandstiftung. "Wir wissen die Brandursache bisher nicht, ermitteln in alle Richtungen, aber Brandstiftung scheint am wahrscheinlichsten", sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Ratzeb

Stadion in Billstedt schützt vor Überflutung nach Platzregen Das Hein-Klink-Stadion in Hamburg-Billstedt soll künftig dazu beitragen, den Stadtteil vor Überflutungen nach Starkregen zu schützen. Dafür werden derzeit unter der Anlage Speicher- und Versickerungsanlagen - sogenannte Rigolen - eingebaut, wie die Umweltbehörde am Montag mitteilte. Im Falle eines a

Jugendliche beim Aufflexen eines Automaten überrascht Neun Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahre sind in Norderstedt (Kreis Segeberg) bei dem Versuch gescheitert, einen Zigarettenautomat mit einer Flex aufzubrechen. Ein Anwohner sei in der Nacht zu Samstag von dem Lärm des Winkelschleifers geweckt worden und habe die Polizei verständigt, teilte die

Handwerk fordert Nachbesserungen am Gesetz für Kohleregionen Die Handwerkskammern Cottbus und Dresden fordern Nachbesserungen am Strukturstärkungsgesetz für die Kohleregionen. Ein nachhaltiger Strukturwandel in der Lausitz könne nur gelingen, wenn Handwerk und Mittelstand mit einbezogen würden, heißt es in einem Brief beider Kammern an Bundeswirtschaftsminist

Tödlicher Giftanschlag auf Vermieter: Haft gefordert Im Lübecker Prozess um einen tödlichen Giftanschlag auf einen 56-Jährigen in Lütjensee (Kreis Stormarn) mit dem Pflanzengift E605 hat der Staatsanwalt am Montag neun Jahre Haft wegen Mordes für den Hauptangeklagten gefordert. Der 23-Jährige habe sich massiv über seinen Vermieter geärgert und Rache ü

Rot-Schwarz-Grün: Start der Koalitionsverhandlungen in Brandenburg Potsdam (dpa) - Zum Auftakt der Koalitionsverhandlungen von SPD, CDU und Grünen in Brandenburg hat sich Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zuversichtlich für zügige Gespräche gezeigt. "Ich hoffe, dass wir Mitte Oktober durch sein können", sagte der SPD-Landesvorsitzende am Montag in Potsdam. "Es