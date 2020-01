Berlin (ots) – Die Wirtschaftskanzlei CMS Deutschland erweitert ihre Partnerschaft zum Jahreswechsel um vier neue Partner aus den Geschäftsbereichen Corporate/M&A, Banking & Finance, Unternehmensstrafrecht/Compliance und Real Estate & Public an den Standorten Düsseldorf, Frankfurt und Stuttgart. „2019 war ein sehr erfreuliches Geschäftsjahr für CMS mit spannenden Mandaten und herausfordernden Projekten. Dazu haben auch die jetzt in die Partnerschaft aufrückenden Kollegen mit großem Engagement, hervorragender Arbeit und der Weiterentwicklung wichtiger Geschäftsfelder beigetragen. Mit den Ernennungen bekräftigen wir den eingeschlagenen Weg und die zukunftsweisende Marktpositionierung“, so Dr. Hubertus Kolster, Managing Partner von CMS in Deutschland. Zum sechsten Mal in Folge belegt CMS den 1. Platz in der aktuellen Unternehmensbefragung `Kanzleimonitor´, die jährlich vom Deutschen Institut für Rechtsabteilungen und Unternehmensjuristen (diruj) durchgeführt wird. Laut Befragung empfehlen die Leiter der Rechtsabteilungen in Unternehmen auch 2019 CMS am häufigsten von allen Kanzleien. „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und die Spitzenpositionen in den verschiedensten Bereichen. Dass CMS zum sechsten Mal in Folge den 1. Platz belegt, zeigt, dass die Mandanten unseren qualifizierten und praxisnahen Beratungsansatz sehr zu schätzen wissen. Der Erfolg basiert auf einer hochwertigen, weitgefächerten Expertise, der konsequenten Besetzung und Gestaltung von Zukunftsthemen sowie der Internationalität des CMS-Verbunds. Die Platzierung ist für uns Ansporn, den eingeschlagenen Weg engagiert weiterzugehen. Wir bauen dabei weiter auf das langjährige Vertrauensverhältnis zu unseren Mandanten“, so Dr. Hubertus Kolster. Die neuen Partner von CMS Deutschland Dr. Christoph von Eiff (Corporate/M&A, Düsseldorf) ist seit 2013 für CMS tätig. Er ist auf die gesellschaftsrechtliche Beratung von Unternehmen und Unternehmensgruppen spezialisiert – insbesondere bei komplexen Strukturmaßnahmen sowie Fragen der Organhaftung und Corporate Governance. Regelmäßig begleitet er Post Merger-Integrationen nach M&A-Transaktionen. Dr. André Frischemeier (Banking & Finance, Frankfurt) ist seit 2011 für CMS tätig. Er ist auf die Beratung von Banken, institutionellen Investoren und Unternehmen in allen Aspekten des Bankrechts spezialisiert. Seine fachliche Expertise umfasst insbesondere die rechtliche Begleitung von Finanzierungen (Immobilien-, Projekt-, Unternehmens- und Akquisitionsfinanzierungen) sowie finanzielle Restrukturierungen. Dr. Daniel Kaiser (Wirtschafts- und Steuerstrafrecht & Compliance, Stuttgart) ist seit 2016 bei CMS. Er ist Fachanwalt für Strafrecht und berät, begleitet und verteidigt Unternehmen und ausgewählte Einzelpersonen in allen Bereichen des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts. Seine Expertise umfasst unter anderem die Beratung von Unternehmen im Rahmen von Ermittlungs- und Bußgeldverfahren, die Durchführung unternehmensinterner Ermittlungen sowie die Unternehmens- und Strafverteidigung in der Hauptverhandlung. Philipp Schönnenbeck (Real Estate & Public, Düsseldorf) ist seit 2012 für CMS tätig. Er ist auf die Beratung von komplexen Immobilientransaktionen und immobilienbezogenen M&A-Transaktionen spezialisiert. Darüber hinaus berät er Mandanten zum Asset Management und in Projektentwicklungen. Pressekontakt: Willi Keipper Public & Media Relations Manager E: willi.Keipper@cms-hs.com T: +49 30 20360 2258 F: +49 30 20360 288 2258 Herausgeber: CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB Lennéstraße 7 | 10785 Berlin | www.cms.law Sitz: Berlin (AG Charlottenburg, PR 316 B) Liste der Partner: https://cms.law/de/DEU/List-of-partners Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/62707/4484244 OTS: CMS Hasche Sigle Original-Content von: CMS Hasche Sigle, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de