London (ots/PRNewswire) – Integration mit RateGains FerryGain für aussagekräftige Prognosen und Tarifempfehlungen RateGain, Marktführer bei BI, Vertriebs- und Umsatzmanagement für Gastgewerbe- und Reiseunternehmen, hat heute eine strategische Zusammenarbeit mit Condor Ferries bekanntgegeben, einer der führenden Betreiber von Personen- und Güterfähren. Ziel sind Effizienzgewinne und Optimierung des Umsatzmanagements. Die Integration mit FerryGain (https://rategain.com/travel-software/cruises-and-ferries/?utm_source =prnewswire&utm_medium=referral&utm_campaign=WTM-London-2018&utm_cont ent=condor_PR) bedeutet, dass das Unternehmen präzise Prognosen seiner Überfahrten sowie effektive Tarifempfehlungen erhalten kann. Diese Partnerschaft ist Teil der digitalen Strategie, mit der Condor sein Kundenerlebnis und seine Prognosen aufwerten will. (Photo: https://mma.prnewswire.com/media/779653/Condor_Ferries_Cho oses_RateGain.jpg ) Apurva Chamaria, Chief Revenue Officer bei RateGain, kommentierte: „Condor Ferries ist ein vorausblickendes Unternehmen, das mit seiner Investition ein nahtloses Kundenerlebnis anbieten will. Wir sind stolz auf die Kollaboration und überzeugt, dass die Integration mit FerryGain das Umsatzmanagement effizienter machen und modernisieren kann.“ FerryGain bietet eine unkomplizierte Benutzeroberfläche, über die Condor Ferries aussagekräftige Analysen und BI-(Business Intelligence-)Berichte generieren kann. Bei Prognosen und Tarifempfehlungen können Filter für Datum der Überfahrt, Fähre usw. gesetzt werden. Kerry Jalie, Head of Change Management & Development bei Condor Ferries, sagte: „Condors Tarifmodell ist komplex und macht tägliche, wöchentliche, monatliche und saisonale Änderungen bei Sitzplätzen sowie historische Daten erforderlich, um genaue Prognosen und Umsatzoptimierung zu ermöglichen. RateGain hat uns mit seiner nachweislichen Erfahrung und Expertise in der Reisebranche überzeugt, und wir sind stolz darauf, als Erster ihr Produkt zu implementieren. Wir sind überzeugt, dass die Partnerschaft für Condor ein Gewinn sein wird.“ FerryGain (https://rategain.com/travel-software/cruises-and-ferrie s/?utm_source=prnewswire&utm_medium=referral&utm_campaign=WTM-London- 2018&utm_content=condor_PR) ist ein Management-Tool der neuen Generation, das speziell für Fährbetreiber entwickelt wurde. Es nutzt fortschrittliche Machine Learning-Methoden und liefert aussagekräftige Prognose- und Tarifdaten. Informationen zu Condor Ferries: Condor Ferries besteht seit 1964 und betreibt Personen- und Güterfähren. Das Unternehmen betreibt die Schnellfähren Condor Liberation und Condor Rapide. Darüber hinaus betreibt es Commodore Clipper, eine herkömmliche Fähre für Autos, Personen und Fracht, sowie Commodore Goodwill, eine reine Güterfähre. Condor Ferries befördert jedes Jahr ungefähr 800.000 Personen und 200.000 Pkw. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.condorferries.co.uk. Informationen zu RateGain: RateGain (https://rategain.com/?utm_source=prnewswire&utm_medium=r eferral&utm_campaign=WTM-London-2018) RateGain ist ein führender Anbieter von cloudbasierten, innovativen Lösungen für Gastgewerbe- und Reiseunternehmen. RateGain liefert modernste Technologien für intelligente Tarifgestaltung, Preisoptimierung, reibungslosen elektronischen Vertrieb und Markenbindung. Mit der Übernahme von DHISCO etablierte sich RateGain 2018 als führende, vollwertige Technologiedistributionspattform für Tourismus und Gastgewerbe. Weitere Informationen finden Sie unter rategain.com (https://rategain .com/?utm_source=prnewswire&utm_medium=referral&utm_campaign=WTM-Lond on-2018). Pressekontakt: Aditi Bhandari Sr. Manager-Marketing aditi.bhandari@rategain.com Original-Content von: RateGain, übermittelt durch news aktuell

