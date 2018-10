Stuttgart, Deutschland (ots/PRNewswire) – „Die Eröffnung des Geschäftsbetriebs von CRB in Deutschland dient der strategischen Ausrichtung auf das Wachstum unserer Kunden in der Region im Laufe der vergangenen zehn Jahre und ermöglicht uns die Erfüllung deren Anforderungen vor Ort“, sagte Ryan Schroeder, President von CRB. „Darüber hinaus macht das Engagement von Deutschland für Forschung und Fertigung in der Life-Science-Branche das Land zu einer idealen Gelegenheit für die Kompetenz unseres Teams.“ CRB hat Bernd Müller als Leiter des Projektteams für die Niederlassung Stuttgart eingestellt. Herr Müller besitzt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Branche, die er im Rahmen der Leitung von Teams für Großprojekte europäischer Unternehmen erworben hat, zu denen Octapharma, CSL Behring, Roche Diagnostics, Boehringer Ingelheim und mehr gehörten. „Die Gewinnung von Bernd für unser europäisches Netzwerk in Stuttgart ist ein Schlüssel für unser fortgesetztes Wachstum in der Region“, sagte Eric Unrau, Regionalleiter für Europa von CRB. „Dadurch werden wir in der Lage sein, die Anforderungen unserer Kunden – ganz gleich, ob es sich um eine kleine Forschungsstudie oder ein komplexes Bauvorhaben handelt – besser erfüllen zu können, indem wir ein Team ,vor Ort‘ verfügbar haben.“ Die Niederlassungen von CRB in Basel, Schweiz, und Stuttgart, Deutschland, werden sich auch zukünftig auf Life-Science-Projekte in Europa konzentrieren. Informationen zu CRB: CRB ist ein in Privatbesitz befindliches Unternehmen, das sich über mehr als 30 Jahre hinweg einen Ruf als führender Anbieter von Design- und Beratungslösungen für den weltweiten Life-Science-Markt erworben hat. Nach der Gründung von CRB im Jahr 1984 als einzelnes Büro mit drei Beschäftigten hat sich das Unternehmen zu einem Team von mehr als 1.000 Mitarbeitern an 16 Niederlassungen entwickelt, die Kunden auf der ganzen Welt bedienen. Das europäische Team führt Design- und Beratungsprojekte in allen von CRB bedienten Märkten durch, einschließlich Biotechnologie, Pharmazeutika, Wissenschaft und Technik sowie Nahrungsmittel und Getränke. Pressekontakt: USA: Katie Helmsing CRB katie.helmsing@crbusa.com Europa: Patricia Zöbelin CRB Patricia.zoebelin@crbgroup.com Logo – https://mma.prnewswire.com/media/679457/crb_Logo.jpg Original-Content von: CRB, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de